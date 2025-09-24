《港滬深通》港股總市值４８﹒３萬億元，滬深９３﹒６萬億人民幣

《經濟通通訊社２４日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（２３日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
香港交易所 上海交易所 深圳交易所
主板 創業板 Ａ股 Ｂ股 Ａ股 Ｂ股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司 ２３３９ ３１４ １６９５ ４１ ２８７１ ３９
（家）
Ｈ股總數 ３８２ １６ － － － －
（隻）
上市非Ｈ股內 １０６１ ５７ － － － －
地企業（隻）
上市證券 １６５９３ ３１４ － － － －
（隻）
總市值 ４８１７９４ ７１９ ５１７３２７ ９２５ ４１６８９２ ５３２
（億元）
流通市值 － － ４９６２９７ ６９２ ３６０８７５ ５３１
（億元）
平均ＰＥ １４﹒９０ ３７﹒３６ １４﹒１０ ９﹒４６ ３０﹒９５ ９﹒４６
（倍）
成交 ２９４８４８ １５７４０９０ １４２４００４
百萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票