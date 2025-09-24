  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 08:00

《神州頭條》報章頭版摘要：習近平出席新疆成立７０周年慶祝活動

　　《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平率中央代表團抵達烏魯木齊出席新疆成立７０周年慶祝活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率中央代表團２３日下午乘專機抵達烏魯木齊
，出席新疆維吾爾自治區成立７０周年慶祝活動。習近平作為中共中央總書記、國家主席、中央
軍委主席率中央代表團到新疆出席新疆維吾爾自治區成立慶祝活動，在黨和國家歷史上是第一次
，充分體現了黨中央對新疆工作的高度重視、對新疆各族干部群眾的親切關懷。
　
資本市場將以更大力度支持科技創新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「目前Ａ股科技板塊市值佔比超過１╱４」、「市值前５０名公司中科技企業從『十三五』末的
１８家提升至當前的２４家」「近五年，交易所市場股債融資合計達到５７﹒５萬億元，直接融
資比重穩中有升，較『十三五』末提升２﹒８個百分點，達到３１﹒６％」……中國證監會主席
吳清日前在國新辦舉行的新聞發布會上介紹「十四五」時期金融業成就時給出的一組數據清晰地
顯示，資本市場含「科」量正持續提升。
　
交通運輸部：「人工智能＋交通運輸」實施意見即將發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在９月２３日召開的２０２５世界智能網聯汽車大會新聞發布會上，交通運輸部科技司綜合處處
長邢凡勝在回答中國證券報記者提問時表示，面向「十五五」，交通運輸部正在深入推進「人工
智能＋交通運輸」行動，將把人工智能在交通運輸領域規模化創新應用作為主攻方向。交通運輸
部將抓緊出台《「人工智能＋交通運輸」實施意見》，這個意見即將發布施行。
　
　
《上海證券報》
　
投融資改革協調推進，資本市場從規模驅動邁向質量驅動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
改革是資本市場的天然基因，開放是資本市場的鮮明標識。「十四五」期間，資本市場推出了一
批牽引性強、含金量高的標誌性改革開放舉措。即日起，本報推出「『十四五』答卷：資本市場
這五年」欄目，從投融資改革、多層次市場體系建設、完善公平公正市場環境等方面，透視資本
市場五年來的改革與發展。
　
２０２５全球資管中心排名發布，上海升至第五
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月２３日，２０２５全球資管中心評價指數發布暨ＣＬＦ５０秋季會議在滬舉行。會上發布的
《２０２５全球資產管理中心評價指數報告》顯示，紐約、巴黎、倫敦位列２０２５年全球資產
管理中心綜合排名前三位，上海升至全球第五，較去年上升兩位。
　
　
《證券時報》
　
電力市場化改革涉深水區，電價下行重構行業格局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著電力市場化交易比重提高，國內電價下行的趨勢愈來愈明顯。多家發電企業發布的數據顯示
，今年上半年，上網電價出現了不同幅度的下降，對淨利潤率等指標產生了一定衝擊。業內人士
認為，電價下行主要是受到政策、供需、成本以及現貨市場等因素影響。日前，山東省公示了
２０２５年度新能源機制電價競價出清結果，既是全國首個公布機制電價的省份，也是新能源市
場化交易的關鍵節點，為後續省份競價提供了重要參考。不過，本次競價中，光伏機制電價僅為
０﹒２２５元╱ｋＷｈ，較煤電基準價下浮４３％，這一情況也引發了業內警覺。
　
多層次資本市場築牢樞紐功能，科創成色愈擦愈亮
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在近日舉行的國新辦新聞發布會上，證監會主席吳清指出，「十四五」期間，我國資本市場實現
了量的穩步增長和質的有效提升，多層次、廣覆蓋的市場體系更加完備，投資和融資相協調的市
場功能不斷健全。未來，完善資本市場發展理念和監管方式，增強市場的競爭力和吸引力，更好
地服務經濟高質量發展，仍是資本市場改革的主線。中國銀河證券首席經濟學家章俊表示，要發
揮好資本市場支持科技創新的關鍵樞紐作用，還需要在增強國內資本市場的吸引力和包容性方面
下功夫，進一步全面深化資本市場改革開放，統籌推進投融資綜合改革和投資者權益保護，促進
資本市場高質量發展。
　
８月全社會用電量再破萬億千瓦時
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月２３日，國家能源局數據顯示，８月份全社會用電量為１０１５４億千瓦時，同比增長
５﹒０％。這是繼７月之後，我國月度用電量再破萬億千瓦時。分產業看，第一產業、第二產業
、第三產業和城鄉居民生活用電量分別為１６４億千瓦時、５９８１億千瓦時、２０４６億千瓦
時和１９６３億千瓦時，同比增速分別為９﹒７％、５％、７﹒２％和２﹒４％。（ｅｗ）

