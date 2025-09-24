《鍾之日記》「９２４」救市周年，港股升幅勝Ａ股

《鍾之日記》９月２４日，香港天氣：十號風球。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周二（２３日）收跌，標普５００指數暫停了近期漲勢。港股１０號風球下照常交易，

低開８５點。今日是「９２４新政」周年，ＡＨ股反覆向上，齊齊收升。



去年９月２４日，「一行一局一會」聯合發布一系列刺激政策，送出降準、降息、降存量房

貸利率等穩市組合拳，Ａ股市場迎來重要轉折點，從此開啟穩健向上的「慢牛」行情。今日滬綜

指收升０﹒８３％，報３８５３﹒６４點，自去年９月２４日以來累計漲幅達３４﹒６％；深成

指今日亦升１﹒８％，創業板指彈２﹒２８％，科創５０指數漲３﹒４９％。



港股今日反覆造好，阿里巴巴（０９９８８）再次成為升市領頭羊。恒生指數全日收報

２６５１８，升３５９點或１﹒４％，主板成交近２８８８億元；去年今日恒指受惠內地傾力救

市提振，單日狂彈７５０點站上萬九關，「９２４新政」實施一年後，恒指已累升近四成，幅度

更勝Ａ股。



＊多重利好加持，阿里爆升９％＊



阿里巴巴今日矚目，在２０２５阿里雲棲大會上，正式宣布與英偉達開展Ｐｈｙｓｉｃａｌ

ＡＩ（物理ＡＩ）合作。合作覆蓋了Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＡＩ實踐的各個方面，包括數據的合

成處理，模型的訓練，環境仿真強化學習以及模型驗證測試等。



另外，阿里正積極推動３８００億元人民幣的ＡＩ基礎設施建設，並計劃追加更大的投入。

阿里巴巴集團ＣＥＯ、阿里雲智能集團董事長兼ＣＥＯ吳泳銘指出，為了迎接超級人工智能

（ＡＳＩ）時代的到來，對比２０２２年這個ＧｅｎＡＩ的元年，到２０３２年阿里雲全球數據

中心的能耗規模將提升１０倍，這是阿里的一個遠期規劃。智能化革命將遠超想像，通用人工智

能（ＡＧＩ）不僅會放大人類的智力，還將解放人類的潛能，為超級人工智能的到來奠定道路。



阿里雲在雲棲大會上還宣布新一輪全球基礎設施擴建計劃：將在巴西、法國和荷蘭首次設立

雲計算地域節點（ｒｅｇｉｏｎ），並將擴建墨西哥、日本、韓國、馬來西亞和迪拜的數據中心

，以便更好服務全球客戶日益增長的ＡＩ和雲計算需求。



阿里旗下通義千問同日推出Ｑｗｅｎ３－Ｍａｘ，性能超過ＧＰＴ５、Ｃｌａｕｄｅ

Ｏｐｕｓ ４等，躋身全球前三。這是阿里迄今為止規模最大、能力最強的模型。目前，

Ｑｗｅｎ３－Ｍａｘ－Ｉｎｓｔｒｕｃｔ的預覽版本在ＬＭＡｒｅｎａ文字排行榜上排名第三，

超越ＧＰＴ－５－Ｃｈａｔ。正式版性能可望再度實現突破。



有「科技女股神」之稱、方舟投資行政總裁伍德（Ｃａｔｈｙ Ｗｏｏｄ）亦看好阿里巴巴

，重新開倉買入該股股份，為４年來首次。方舟投資交易報告顯示，旗下兩個交易所買賣基金

（ＥＴＦ）周一（２２日）共同購入阿里巴巴美國存託憑證股份（ＡＤＲ），總值約１６３０萬

美元。



阿里股價全日造好，收升９﹒１％報１７４港元，接近２０１９年上市價１７６港元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

