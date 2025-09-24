《Ａ股焦點》貴廣網絡近跌停，稱與華為雲開展算力合作傳聞不屬實

《經濟通通訊社２４日專訊》貴廣網絡（滬：６００９９６）昨晚（２３日）發布股票交易

風險提示公告稱，公司關注到市場有關貴廣網絡與省國資體系內有關酒企、雲上貴州企業重組，

以及公司與華為雲開展重大算力合作相關傳聞。經自查，公司不涉及上述情形，市場關於公司的

上述傳聞不屬實。



貴廣網絡此前３連板，截至中午收盤，挫９﹒１％，報９﹒８９元人民幣。（ｊｑ）

