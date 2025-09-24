《中國要聞》拼多多、美團首次進入上海百強企業榜前１０名

《經濟通通訊社２４日專訊》上海市企業聯合會等發布２０２５上海百強企業榜單，全榜營

業收入１０﹒０３萬億元（人民幣．下同），同比下降０﹒４２％；入圍門檻升至１０７﹒３億

元，按年上升２﹒４億元；上海百強淨利潤達到６６５５﹒７億元，增長２４﹒８４％。其中，

中國寶武、上汽集團（滬：６００１０４）排名與上年相同，分別排名前二名；拼多多和美團

（０３６９０）首次進入前１０名。



上海百強榜單前十中，中國建築第八工程局排名第３，比上年上升１位；中國遠洋海運集團

排名第４名，上升２位；拼多多排名第７名，上升８位；美團排名第９名，上升３位。



報告顯示，電商、海洋運輸、保險業、集成電路、智能終端機等企業營業收入或淨利潤增長

幅度較高；黑色冶金、汽車製造等行業營業收入和淨利潤下降。拼多多、中遠海運、中國太保、

美團等行業龍頭企業營業收入和增加額較多，對支撐百強企業營業收入規模的保持有較大的貢獻

。



民營百強實現營業收入合計３﹒３萬億元，首次突破３萬億元大關，比上年增加

２７７１﹒０億元，增長率９﹒２６％；淨利潤合計為２２４５﹒５億元，比上年增加

９２０﹒７億元，增長率６９﹒５０％。民營百強淨利潤增加額前１０名企業實現淨利潤合計

１６８４﹒１億元，增加１０５９﹒４億元，增長率１６９﹒５６％，前１０名有８家企業為新

興產業公司。其中，拼多多和美團首次佔據民營百強營業收入和淨利潤前２名。



新興產業百強中，１１家零售電商企業經營業績繼續保持高速增長。拼多多、美團、攜程３

家頭部零售電商營業收入合計７８４８億元，按年增長３７﹒９４％；淨利潤合計１６５４﹒７

億元，增長９７﹒２６％。（ｗｎ）

