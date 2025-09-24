  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

24/09/2025 10:43

李強出席全球發展倡議高級別會議：中國不尋求世貿新的特殊和差…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《新華社》報道，當地時間９月２３日，國務院總理李強在
紐約聯合國總部出席由中方主辦的全球發展倡議高級別會議並致辭。聯合國秘書長古特雷斯、哈
薩克斯坦總統托卡耶夫、伊拉克總統拉希德、安哥拉總統洛倫索、安提瓜和巴布達總理布朗、巴
基斯坦總理夏巴茲、尼日爾總理澤內以及３０多國部長級官員、國際組織負責人與會。
　
　　李強指出，當前，單邊主義、保護主義上升，國際發展合作受到嚴重衝擊，世界經濟增長動
能減弱。要解決當下的諸多矛盾問題，應當持續聚焦發展，全力推動發展，攜手做大發展蛋糕。
中方願同各方進一步落實全球發展倡議，加快推進聯合國２０３０年可持續發展議程，重振全球
發展事業。
　
　　具體來說，一是營造穩定開放的國際發展環境，共同維護以聯合國為核心的國際體系，堅持
多邊主義、自由貿易，努力構建開放型世界經濟。二是構建均衡普惠的發展伙伴關系，更多照顧
發展中國家需要，積極解決發展不平衡不充分問題。三是培育面向未來的創新發展動能，加強國
際科技創新合作，反對「築牆設壘」，讓創新發展真正惠及全世界。四是促進更可持續的綠色低
碳發展，加強全球新能源等產業協作，攜手努力實現人與自然和諧共生的更可持續發展。
（ｗｎ）
　
　

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌

23/09/2025 14:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處