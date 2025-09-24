李強出席全球發展倡議高級別會議：中國不尋求世貿新的特殊和差…

《經濟通通訊社２４日專訊》據《新華社》報道，當地時間９月２３日，國務院總理李強在

紐約聯合國總部出席由中方主辦的全球發展倡議高級別會議並致辭。聯合國秘書長古特雷斯、哈

薩克斯坦總統托卡耶夫、伊拉克總統拉希德、安哥拉總統洛倫索、安提瓜和巴布達總理布朗、巴

基斯坦總理夏巴茲、尼日爾總理澤內以及３０多國部長級官員、國際組織負責人與會。



李強指出，當前，單邊主義、保護主義上升，國際發展合作受到嚴重衝擊，世界經濟增長動

能減弱。要解決當下的諸多矛盾問題，應當持續聚焦發展，全力推動發展，攜手做大發展蛋糕。

中方願同各方進一步落實全球發展倡議，加快推進聯合國２０３０年可持續發展議程，重振全球

發展事業。



具體來說，一是營造穩定開放的國際發展環境，共同維護以聯合國為核心的國際體系，堅持

多邊主義、自由貿易，努力構建開放型世界經濟。二是構建均衡普惠的發展伙伴關系，更多照顧

發展中國家需要，積極解決發展不平衡不充分問題。三是培育面向未來的創新發展動能，加強國

際科技創新合作，反對「築牆設壘」，讓創新發展真正惠及全世界。四是促進更可持續的綠色低

碳發展，加強全球新能源等產業協作，攜手努力實現人與自然和諧共生的更可持續發展。

