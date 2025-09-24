《中國房產》住建部：前８月全國新開工改造城鎮老舊小區２﹒１…

《經濟通通訊社２４日專訊》住房和城鄉建設部今日發布消息，２０２５年，全國計劃新開
工改造城鎮老舊小區２﹒５萬個。根據各地統計上報數據，１－８月份，全國新開工改造城鎮老
舊小區２﹒１７萬個。
分地區看，河北、遼寧、重慶、江蘇、安徽、重慶、新疆建設兵團已全部開工。（ｗｎ）
24/09/2025 11:37
