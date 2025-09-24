【ＡＩ】騰訊註冊大模型訓練庫ＷｅＣｈａｔ－ＹＡＴＴ商標

《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近期，騰訊科技（深圳）有限公司註冊「
ＷｅＣｈａｔ－ＹＡＴＴ」商標，國際分類涉及科學儀器、設計研究，當前商標狀態為註冊申請
中。
公開信息顯示，ＷｅＣｈａｔ－ＹＡＴＴ是騰訊微信團隊開源的一個專註於大模型訓練的軟
件庫，通過定制化的並行計算策略，能夠有效處理大尺寸模型、長序列輸入和大數據集等複雜場
景。（ｗｎ）
24/09/2025 14:16
