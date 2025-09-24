  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

24/09/2025 14:16

【ＡＩ】騰訊註冊大模型訓練庫ＷｅＣｈａｔ－ＹＡＴＴ商標

　　《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近期，騰訊科技（深圳）有限公司註冊「
ＷｅＣｈａｔ－ＹＡＴＴ」商標，國際分類涉及科學儀器、設計研究，當前商標狀態為註冊申請
中。
　
　　公開信息顯示，ＷｅＣｈａｔ－ＹＡＴＴ是騰訊微信團隊開源的一個專註於大模型訓練的軟
件庫，通過定制化的並行計算策略，能夠有效處理大尺寸模型、長序列輸入和大數據集等複雜場
景。（ｗｎ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌

23/09/2025 14:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處