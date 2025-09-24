  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 16:04

《中國要聞》深圳今日１６時起在全市範圍內解除「五停」措施

　　《經濟通通訊社２４日專訊》深圳市防汛防旱防風指揮部發布通告，台風「樺加沙」強度逐
漸減弱並遠離深圳市，深圳市氣象台已將台風紅色預警信號降級。經市委、市政府研究決定，深
圳市於今日１６時起在全市範圍內解除「五停」（停工、停業、停市、停運、停課）措施。
（ｗｎ）

