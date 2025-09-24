《中國房產》保利發展等在廣州新設合夥企業，含非居住房地產租…

《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，廣州宏保企業管理諮詢合夥企業（
有限合夥）成立，出資額６﹒２７億元人民幣，經營範圍包含：企業管理；以自有資金從事投資
活動；非居住房地產租賃。
企查查股權穿透顯示，該合夥企業由嘉興熠茂企業管理合夥企業（有限合夥）、保利發展全
資子公司保利（四川）投資發展有限公司等共同持股。（ｊｑ）
24/09/2025 11:52
