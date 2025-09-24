  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 17:29

【人行操作】人行預告明日續做６０００億元ＭＬＦ，增量３００…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，２５日（明日）
將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展６０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）
操作，期限為１年期。
　
　　明日有３０００億元人民幣ＭＬＦ到期，即人行９月增量３０００億元續做ＭＬＦ。
（ｊｑ）

