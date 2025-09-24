  • 會員
24/09/2025 18:02

《中國要聞》商務部等８部門：大力發展數字消費，增加ＡＩ終端…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》近日，商務部等８部門聯合印發《關於大力發展數字消費共創
數字時代美好生活的指導意見》。《指導意見》表示要發揮超大規模市場優勢，擴大數字消費多
元化供給，創新和豐富數字消費場景，促進數字消費更高水平供需動態平衡，激發和增強社會經
濟活力，共創數字時代美好生活。
　
　　《指導意見》聚焦供需兩側協同發力，從４方面提出１４項任務舉措。一是豐富數字消費領
域供給。擴大數字產品消費，提升數字服務消費，創新數字內容消費，拓展數字消費渠道，以數
字消費新供給激發消費新需求。二是培育壯大數字消費經營主體。提升數字消費企業創新能力，
賦能中小企業數字化發展，支持數字消費企業發展壯大，不斷增強內生動力和創新活力。三是優
化數字消費支撐體系。打造數字消費平台載體，完善快遞物流配送體系，提升支付便利化水平，
強化要素投入保障，加強財政金融支持，構建高效協同的數字消費生態體系，夯實數字消費發展
基礎。四是營造數字消費良好環境。開展消費促進活動，推動國際交流合作，促進規範健康發展
，統籌促進與規範、國內與國際，以更優環境推動數字消費高質量發展。
　
　　《指導意見》指出，擴大數字產品消費。鼓勵企業加速研發創新，增加人工智能終端產品有
效供給，釋放人工智能手機、電腦、智能機器人、可穿戴設備、桌面級３Ｄ打印設備等新產品消
費潛力。加快智能家電、智能安防、視頻照護系統等研發及互聯互通。開展智能網聯汽車准入和
上路通行試點。培育建設新消費品牌，推動數字國潮等品牌創新發展。（ｊｑ）

