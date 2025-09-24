《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４５％，特朗普料明年初訪華

《經濟通通訊社２４日專訊》美國駐中國的大使龐德偉９月２３日表示，備受期待的中美兩

國元首會談更有可能在明年舉行，而不是今年秋季。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開

０﹒４５％，報３８０４﹒４８點，深成指低開０﹒６３％，創業板指低開０﹒７９％。



最新外媒消息指，中國國家主席習近平與美國總統特朗普明年初才有可能舉行一對一會談，

屆時中國掌控的稀土、中美貿易等議題，將為元首峰會的焦點。《紐約時報》分析，中國未來幾

年將維持稱霸稀土市場地位，歐美稀土追趕得需要３年以上時間。「正如總統所說，我們期待這

次會面，可能在不久的將來，但是肯定是在明年。」龐德偉在與美國議員舉行的新聞發布會上如

此說；若成行，這將成為特朗普自２０１９年以來首次訪問北京。



《上證報》援引業內人士報道，今年以來量化私募新發規模普遍在１０億元（人民幣．下同

）以上，百億級私募平均新發規模更是超過３０億元，量化私募行業管理規模實現快速擴張。多

家量化私募創始人均表示，當前量化交易佔全市場成交量的比例已超２０％。未來，量化私募有

望在策略轉型和優化的過程中，逐步成為市場中的長期投資者。



人民銀行今日進行４０１５億元７天期逆回購，公開市場有４１８５億元逆回購到期，即今

日淨回籠１７０億元。（ｒｙ）

