《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數低開０﹒１％，深證Ｂ平開

《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ｂ股指數低開０﹒１％，報２５８﹒７３點。深證Ｂ股指
數低開不足０﹒１％，報１３３９﹒３６點。
24/09/2025 09:31
