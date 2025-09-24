  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 15:10

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８３％，「９２４行情」一周年滬指…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》去年９月２４日「一行一局一會」聯合發布一系列刺激政策，
送出降準、降息、降存量房貸利率等政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定
發展。政策力度、節奏超市場預期，滬深股市獲提振，從此開啟穩健向上的「慢牛」行情。
　
　　今日「９２４行情」滿周年，滬深股市集體收升。滬綜指升０﹒８３％，收報
３８５３﹒６４點，自去年９月２４日以來累計漲幅達３４﹒６％；深成指今日亦升１﹒８％，
創業板指彈２﹒２８％，科創５０指數漲３﹒４９％。兩市全日成交２﹒３３萬億元（人民幣．
下同），較上個交易日縮量１６７６億元。
　
　　《財聯社》數據顯示，９２４新政一周年，共有４３家上市公司的流通市值增長超過
１０００億元，合計增長規模逾９﹒５萬億元。從行業分布來看，硬科技領域表現尤為突出，半
導體與硬件設備行業合計貢獻１４家企業，成市值增長的「雙引擎」。今日半導體芯片股表現強
勢，板塊內２０多股漲停，掀起漲停潮。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５６６﹒０７　　＋１﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８５３﹒６４　　＋０﹒８３　　　１０１５７﹒０８　　
　　深證成指　　１３３５６﹒１４　＋１﹒８０　　　１３１１０﹒８３　　
　　創業板指　　３１８５﹒５７　　＋２﹒２８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１４５６﹒４７　　＋３﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒７４　　＋０﹒６５　　　　　２﹒１１　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５３﹒９７　　＋１﹒０５　　　　　１﹒１３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

