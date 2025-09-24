《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８３％，「９２４行情」一周年滬指…

《經濟通通訊社２４日專訊》去年９月２４日「一行一局一會」聯合發布一系列刺激政策，

送出降準、降息、降存量房貸利率等政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定

發展。政策力度、節奏超市場預期，滬深股市獲提振，從此開啟穩健向上的「慢牛」行情。



今日「９２４行情」滿周年，滬深股市集體收升。滬綜指升０﹒８３％，收報

３８５３﹒６４點，自去年９月２４日以來累計漲幅達３４﹒６％；深成指今日亦升１﹒８％，

創業板指彈２﹒２８％，科創５０指數漲３﹒４９％。兩市全日成交２﹒３３萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日縮量１６７６億元。



《財聯社》數據顯示，９２４新政一周年，共有４３家上市公司的流通市值增長超過

１０００億元，合計增長規模逾９﹒５萬億元。從行業分布來看，硬科技領域表現尤為突出，半

導體與硬件設備行業合計貢獻１４家企業，成市值增長的「雙引擎」。今日半導體芯片股表現強

勢，板塊內２０多股漲停，掀起漲停潮。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５６６﹒０７ ＋１﹒０２

上證指數 ３８５３﹒６４ ＋０﹒８３ １０１５７﹒０８

深證成指 １３３５６﹒１４ ＋１﹒８０ １３１１０﹒８３

創業板指 ３１８５﹒５７ ＋２﹒２８

科創５０ １４５６﹒４７ ＋３﹒４９

Ｂ股指數 ２６０﹒７４ ＋０﹒６５ ２﹒１１

深證Ｂ指 １３５３﹒９７ ＋１﹒０５ １﹒１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

