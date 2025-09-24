人民銀行據報推動外國央行黃金儲備存入上金所保管庫，以增強中…

《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國人民銀行正尋求將外國央

行的黃金儲備存放到位於中國的保管庫中，以此增強中國在國際黃金市場的地位。



知情人士稱，數月以來，人行已經通過上海黃金交易所與一些友好國家就此展開商談，尋求

將外國黃金儲備存放至上金所國際板保稅區的保管庫。目前已經有至少一家東南亞國家央行有初

步意願。這家外國央行將把新增的黃金儲備放到中國的金庫，而不是轉移已經存放在別處的黃金

儲備。



報道指，人行此舉有望提升中國在國際黃金市場的地位，但距離成為可與倫敦比肩的全球交

易中心仍有不小差距。同時，這也將有利於推動黃金以人民幣計價和人民幣國際化。



報道提到，人行和上金所沒有立即回覆置評請求。



報道又指，在全球地緣政治日趨複雜的背景下，主權國家將黃金儲備對應的實物黃金存放於

自身或友好國家控制的金庫，也有助於防止未來潛在的制裁風險。今年６月，上海黃金交易所首

次將業務拓展至中國大陸以外地區，在香港上市新合約並設立指定倉庫。（ｓｌ）

