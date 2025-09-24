  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 09:31

【大國博弈】美國駐華大使：中美元首會談料明年舉行，而非今秋

　　《經濟通通訊社２４日專訊》備受關注的中美元首會談或要到明年初才舉行。美媒《
ＣＮＢＣ》報道，美國駐華大使龐德偉（Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｄｕｅ）周二（２３日）表示，美
國總統特朗普與中國國家主席習近平的會談，更有可能在明年舉行，而不是今年秋季。
　
　　美國國會跨黨派代表團近日訪華，是２０１９年以來美眾議院代表團首次訪華，被視為「破
冰之旅」。該代表團由眾議院軍事委員會首席民主黨議員史密斯（Ａｄａｍ　Ｓｍｉｔｈ）帶領
，中國國務院總理李強、副總理何立峰、外長王毅、國防部長董軍、全國人大委員長趙樂際等均
分別與代表團會晤。
　
　　龐德偉在代表團舉行的新聞發布會上透露，「正如特朗普總統所說，我們期待中美元首這次
會面；可能是在不久的將來，但肯定是在明年」。
　
　　特朗普上周五（１９日）與習近平通電話後在社交媒體上表示，兩人同意在下月於南韓舉行
的ＡＰＥＣ峰會期間會晤，又透露自己將於明年初訪問中國，隨後習近平也會訪美
　
　　龐德偉又提到，美國眾議院代表團周一與何立峰討論到特習通話內容以及可能舉行的會談，
代表團周日則曾與李強會面，「我想說，習近平主席和特朗普總統之間的關係目前非常好，非常
鼓舞人心」。
　
　　另外，史密斯透露，代表團在與中方會晤期間，討論了解決抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ所有權
問題的分歧。史密斯強調，這次訪華目的是為了在加強兩國之間的溝通，特別是在軍事問題方面
。「我們仍然有些各說各話，美中兩國不一定需要共識，但是至少要達成共識」。（ｓｌ）

