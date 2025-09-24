老虎證券回應「清退內地客戶帳戶」質疑：未在定期審核後補充資…

《經濟通通訊社２４日專訊》對於近日流傳老虎證券凍結客戶帳戶、限制買入及入金（可平

倉提款）的郵件截圖，引發「清退內地客戶帳戶」的猜測，《財聯社》引述老虎證券客服回應稱

，並非清退內地客戶帳戶。



客服表示，因合規原因，公司會定期審核客戶帳戶，需部分客戶補充資料（會發送合規問詢

郵件）；若客戶未在有效期內補充資料，或補充資料不符合合規要求，帳戶會被限制交易，此為

履行例行合規義務的常規流程。（ｓｌ）

