照顧者 情緒健康
AH股新聞

24/09/2025 10:43

《中加關係》加拿大外長阿南德：未來幾周將訪華，與對口官員會…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》報道，加拿大外交部長阿南德（Ａｎｉｔａ　
Ａｎａｎｄ）將在未來幾周訪問中國和印度，冀改善與該兩國的緊張關係。
　
　　報道指，阿南德在紐約聯合國大會期間接受訪問時透露，她將與該兩國的對口官員會面，討
論如何開展合作。她強調，加拿大必須「確保與印太地區的重要經濟大國維持雙邊關係」，指「
我們將與這些夥伴開展的工作，是為了確保加拿大的利益放在首位」。
　
　　加中、加印雙邊關係近年受到困擾，包括與中國的關稅之爭，以及對印度跨國鎮壓和暴力的
指控。
　
　　在加拿大前總理杜魯多執政期間，加拿大與中印兩國爆發糾紛，現任總理卡尼試圖緩解這種
緊張關係。美國的保護主義使得加拿大實現貿易關係多元化的需求更為迫切，中國對加拿大油菜
籽、豬肉和海鮮徵收關稅則加劇了經濟痛苦。
　
　　中國徵收這些關稅是為了回應加拿大去年追隨美國，決定對中國電動汽車徵收１００％的關
稅，對鋼鐵和鋁產品徵收２５％的關稅。雖然電動汽車關稅目前正在審查之中，但現在取消這些
關稅可能會威脅到與美國之間微妙的貿易談判。報道認為，要尋求中國減免農產品進口稅，關鍵
是加拿大能切實向中國提供甚麼好處。
　
　　卡尼周二晚在紐約聯合國大會期間會面。他們今年早些時候曾通電話。中國最近延長對加拿
大油菜籽的反傾銷調查，使兩國之間的談判得以繼續。
　
　　卡尼周一表示，加拿大可能願意在某些領域與中國合作，例如能源領域、基礎製造業，同時
避免涉及國家安全和隱私的領域。他還表示，加拿大可能有機會與中國在氣候變化問題上合作，
北京方面對這一議題「非常誠懇且積極參與」。（ｓｌ）

