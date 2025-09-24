《中加關係》李強與加拿大總理紐約會面：願通過對話協商解決彼…

《經濟通通訊社２４日專訊》中國國務院總理李強當地時間２３日在紐約出席聯合國大會期

間會見加拿大總理卡尼。李強指出，中國長期是加拿大第二大貿易夥伴，今年以來兩國貿易規模

較快增長。中方願同加方把這一良好勢頭繼續保持好、發展好，通過對話協商解決彼此經貿關切

，深化拓展能源、綠色、旅遊等領域互利合作。希望加方為赴加中國企業提供公平、非歧視的營

商環境。



李強表示，近段時期，中加雙方以務實和建設性方式推動兩國關係改善發展，中方願同加方

相向而行，採取更多積極務實行動，推動中加關係進一步改善，穩步邁入健康、穩定、可持續發

展軌道。希望加方樹立正確對華認知，相互尊重彼此核心利益和重大關切，打牢兩國關係與合作

發展的政治基礎。



李強並稱，當前國際形勢出現不少新變化，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各種貿易限制性

措施不斷增多，國際社會應當加強團結，攜手應對風險挑戰。中方願同加方加強溝通協調，共同

推進經濟全球化和自由貿易，支持世貿組織改革發展，推動構建開放型世界經濟，更好維護國際

社會共同利益。



＊卡尼：冀促進中加貿易、能源、農業、旅遊等領域務實合作＊



卡尼則表示，今年６月他們進行建設性的通話以來，兩國外交、經貿等部門接觸與合作逐漸

增多，勢頭令人鼓舞。加方期待同中方加強各層級對話交流，促進貿易、能源、農業、製造業、

金融、衛生、旅遊等領域務實合作，推動加中戰略夥伴關係發展並提升至新的水平。加方願同中

方密切多邊溝通協作，維護世貿組織規則和多邊貿易體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。



加拿大去年追隨美國，決定對中國電動汽車徵收１００％的關稅，對鋼鐵和鋁產品徵收

２５％的關稅。中國隨後宣布對加拿大油菜籽、豬肉和海鮮徵收關稅作為反制。加拿大相關產業

大受影響，政府正積極尋求解除這些關稅。（ｓｌ）

