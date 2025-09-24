《債務風險》專家倡年內增發１萬億地方債置換存量隱性債務

《經濟通通訊社２４日專訊》據《第一財經》報道，中央推出的１０萬億元（人民幣．下同

）地方政府債券置換存量隱性債務計劃快速落地，截至目前地方實際置換隱性債務已經超過５萬

億元。有專家建議在今年在餘下時間裏增發１萬億元地方政府債券來置換存量隱性債務，以改善

地方活力和地方流動性壓力。



報道指，中誠信國際研究院院長袁海霞２３日在「中國宏觀經濟熱點問題研討會」上表示，

隨著地方財政收入增長乏力，當前地方財政流動性壓力不斷加劇，一些地方利息償付壓力比較大

。她建議，當前財政政策可以更加積極有為，例如在上述１０萬億元化債額度中，在今年剩下的

時間裏增發１萬億地方政府債券來置換存量隱性債務，通過存量債務風險的緩釋來改善地方活力

和地方流動性壓力。



＊財政部前高官：可考慮適度加大中央舉債力度＊



另外，財政部金融司原司長孫曉霞在會上表示，中國中央政府仍具有加大杠桿的空間，可考

慮適度加大中央舉債的力度，緩釋地方政府負債壓力，增強債務可持續性。另外要確保債務資金

合理高效使用，提高投資收益，進一步落實落細地方全流程常態化監管機制，嘗試建立經濟效益

＋社會效益雙維度績效評價體系，將項目帶動ＧＤＰ增長、稅收貢獻等經濟指標與民生滿意度、

公共服務覆蓋率等社會指標共同納入考核，倒逼地方債提質增效。（ｓｌ）

