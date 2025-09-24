《中國要聞》建材業穩增長方案：嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產…

《經濟通通訊社２４日專訊》內地近日陸續發布新一輪十大重點行業穩增長工作方案，最新

是工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、水利部、農業農村部印發的《

建材行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》。該《工作方案》目標是：２０２５－

２０２６年，建材行業恢復向好，盈利水平有效提升，產業科技創新能力不斷增強，綠色建材、

先進無機非金屬材料產業規模持續增長，其中２０２６年綠色建材營業收入超過３０００億元人

民幣，綠色低碳和數字化發展水平明顯提高。



《工作方案》其中提出，嚴格水泥玻璃產能調控，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建

改建項目須制定產能置換方案。嚴禁從非大氣污染防治重點區域向大氣污染防治重點區域轉移水

泥熟料、平板玻璃產能。水泥企業要在２０２５年底前對超出項目備案的產能制定產能置換方案

，促進實際產能與備案產能統一。依法依規淘汰水泥、平板玻璃落後產能，推動環保績效低的企

業逐步退出。鼓勵骨幹企業聯合社會資本，探索設立綠色低碳轉型基金，以市場化運作方式加快

低效產能退出。



＊發展先進無機非金屬材料，形成新的競爭優勢＊



此外，《工作方案》提出，壯大先進無機非金屬材料產業。支持建材大省「挑大樑」，因地

制宜發展先進玻璃、人工晶體、高性能纖維及複合材料等先進無機非金屬材料，形成新的競爭優

勢。聚焦先進陶瓷、超硬材料等，持續開展關鍵技術和產品攻關，加快補短板鍛長板。支持無機

非金屬材料生產企業建立上下游合作機制，推進金剛石複合片在石油開採等領域，複合材料等在

光伏、汽車車身等領域應用，推動先進陶瓷、低介電玻璃纖維製品、柔性玻璃等在新型顯示、集

成電路等領域的推廣應用，促進無鉛壓電陶瓷、高性能弛豫鐵電材料、閃爍晶體等在高端醫療裝

備中的驗證和應用。



值得關注的是，《工作方案》還布局了「六零」示範工廠培育，以「零外購電、零化石能源

、零一次資源、零碳排放、零廢棄物排放、零一線員工」為標桿，打造引領未來的建材產業樣板

。（ｓｌ）

