24/09/2025 15:46

《中國要聞》建材業穩增長方案：嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地近日陸續發布新一輪十大重點行業穩增長工作方案，最新
是工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、水利部、農業農村部印發的《
建材行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》。該《工作方案》目標是：２０２５－
２０２６年，建材行業恢復向好，盈利水平有效提升，產業科技創新能力不斷增強，綠色建材、
先進無機非金屬材料產業規模持續增長，其中２０２６年綠色建材營業收入超過３０００億元人
民幣，綠色低碳和數字化發展水平明顯提高。
　
　　《工作方案》其中提出，嚴格水泥玻璃產能調控，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建
改建項目須制定產能置換方案。嚴禁從非大氣污染防治重點區域向大氣污染防治重點區域轉移水
泥熟料、平板玻璃產能。水泥企業要在２０２５年底前對超出項目備案的產能制定產能置換方案
，促進實際產能與備案產能統一。依法依規淘汰水泥、平板玻璃落後產能，推動環保績效低的企
業逐步退出。鼓勵骨幹企業聯合社會資本，探索設立綠色低碳轉型基金，以市場化運作方式加快
低效產能退出。
　
＊發展先進無機非金屬材料，形成新的競爭優勢＊
　
　　此外，《工作方案》提出，壯大先進無機非金屬材料產業。支持建材大省「挑大樑」，因地
制宜發展先進玻璃、人工晶體、高性能纖維及複合材料等先進無機非金屬材料，形成新的競爭優
勢。聚焦先進陶瓷、超硬材料等，持續開展關鍵技術和產品攻關，加快補短板鍛長板。支持無機
非金屬材料生產企業建立上下游合作機制，推進金剛石複合片在石油開採等領域，複合材料等在
光伏、汽車車身等領域應用，推動先進陶瓷、低介電玻璃纖維製品、柔性玻璃等在新型顯示、集
成電路等領域的推廣應用，促進無鉛壓電陶瓷、高性能弛豫鐵電材料、閃爍晶體等在高端醫療裝
備中的驗證和應用。
　
　　值得關注的是，《工作方案》還布局了「六零」示範工廠培育，以「零外購電、零化石能源
、零一次資源、零碳排放、零廢棄物排放、零一線員工」為標桿，打造引領未來的建材產業樣板
。（ｓｌ）

