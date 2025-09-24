  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 14:00

【ＦＯＣＵＳ】最平「第五界」反高潮，「周期價值」左右車市變局

　　【ＦＯＣＵＳ】同一款智駕系統，「１５﹒９８萬元起」、「２７﹒９８萬元起」的ＳＵＶ
，誰更受捧？周二（２３日）晚借「鴻蒙智行秋季新品發布會」正式登場的尚界Ｈ５、問界新
Ｍ７，一小時大定分別１萬、３萬起跳，或顯示華為系「最親民車型」號召力未如預期。隨著新
一代中產對智駕、續航、空間、保值率等綜合產品力的追求愈趨極致，從「價格標籤」轉向「周
期價值」正左右車市新變局。
　
＊技術下沉，低估「既要且要」心態＊
　
　　８月２０日，頭頂鴻蒙智行「第五界」光環的尚界Ｈ５，正式官宣內飾圖及預售時間，刺激
上汽集團（滬：６００１０４）當日股價漲停；一個多月後，尚界Ｈ５昨晚迎來正式上市，定價
明明較問界新Ｍ７便宜整整１２萬，一小時大定卻僅後者的三分一，拖累上汽股價周三（２４日
）一度急跌近８％。
　
　　華為的如意算盤是，之前「四界（問界、智界、享界、尊界）」已全面對標２２萬－５０萬
級以上的中高端市場，現時以尚界介入１５萬－２０萬區間的主力市場，　跟比亞迪
（０１２１１）、吉利（００１７５）、零跑（０９８６３）、小鵬（０９８６８）等新舊勢力
硬撼，進一步推升累計交付量（截至本月中錄９３萬輛）。　然而，「骨感」的現實卻是，奢望
憑「技術下沉」單一板斧致勝，　顯然低估了消費者的「既要且要」心態，例如當主流車企紛紛
進軍８００Ｖ電壓平台，尚界仍為４００Ｖ。
　
＊理想生死戰，?注ｉ６是否低價?量＊
　
　　相比華為借尚界試水「平價ＳＵＶ＋高階智駕普惠」路線，比亞迪、蔚來（０９８６６）、
理想（０２０１５）、極氪似乎深諳「周期價值」，從３８﹒９８萬元起的全新騰勢Ｎ９，到
４０﹒６８萬元起的蔚來ＥＳ８，乃至即將於周五（２６日）及下周一（２９日）上市的理想
ｉ６、極氪Ｚｅｅｋｒ　９Ｘ，最新ＳＵＶ車型都競相擁抱中高端。
　
　　其中最值得期待的，是被大摩稱為理想「生死戰」的ｉ６，創始人李想將此稱為「
Ｍｏｄｅｌ　Ｙ和小米ＹＵ７」兩種風格之外的「第三種」。現時的焦點是，理想會否回應大摩
的呼聲，將此款「面向２５萬至３０萬元價格區間」的新車，激進定價至２０－２５萬元以實現
銷量目標。
　
　　不過，有尚界低價卻暫未見爆款、反拖累上汽股價的前車之鑒，ｉ６最終定價及訂單如何，
將驗證「周期價值」的市場競爭新邏輯；而遭巴菲特清倉的比亞迪，能否借「高端化硬仗」王者
歸來，拭目以待。

