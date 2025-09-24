《中國要聞》８月末上市公司境內股份總市值１０４﹒１６萬億，…

《經濟通通訊社２４日專訊》中國上市公司協會發布８月統計月報顯示，截至２０２５年８

月３１日，境內股票市場共有上市公司５４３５家，滬、深、北證券交易所分別為２２８６、

２８７５、２７４家。按８月收盤價計算，上市公司境內股份總市值１０４﹒１６萬億元（人民

幣．下同），為近４年來各月末最高點。電氣、電子及通訊作為製造業次類行業，其總市值

（２２﹒１９萬億元）自７月以來已經超過金融業。



＊年初以來，萬億以上市值公司新增１家，千億以上新增３６家＊



分類別看，境內股票市場的國有控股和非國有控股公司數量分別佔２７％、７３％；製造業

，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲，製造業數量佔比

６８％，市值佔比５６％。



按規模劃分，千億以上市值公司１６０家，數量佔比近３％，市值佔比超四成，１００－

１０００億市值公司１７０３家，２０－１００億市值公司３３４１家。年初以來，萬億以上市

值公司新增１家，千億以上市值公司新增３６家，２０億以下市值公司減少３８２家，８月減少

２７家。全市場市值中位數６４﹒５４億元。（ｓｌ）

