  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/09/2025 17:44

《中國要聞》８月末上市公司境內股份總市值１０４﹒１６萬億，…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國上市公司協會發布８月統計月報顯示，截至２０２５年８
月３１日，境內股票市場共有上市公司５４３５家，滬、深、北證券交易所分別為２２８６、
２８７５、２７４家。按８月收盤價計算，上市公司境內股份總市值１０４﹒１６萬億元（人民
幣．下同），為近４年來各月末最高點。電氣、電子及通訊作為製造業次類行業，其總市值
（２２﹒１９萬億元）自７月以來已經超過金融業。
　
＊年初以來，萬億以上市值公司新增１家，千億以上新增３６家＊
　
　　分類別看，境內股票市場的國有控股和非國有控股公司數量分別佔２７％、７３％；製造業
，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲，製造業數量佔比
６８％，市值佔比５６％。
　
　　按規模劃分，千億以上市值公司１６０家，數量佔比近３％，市值佔比超四成，１００－
１０００億市值公司１７０３家，２０－１００億市值公司３３４１家。年初以來，萬億以上市
值公司新增１家，千億以上市值公司新增３６家，２０億以下市值公司減少３８２家，８月減少
２７家。全市場市值中位數６４﹒５４億元。（ｓｌ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

上一篇新聞︰24/09/2025 18:01  《神州券商》中國證券業協會：券商分析師人數一度超６１００人…

下一篇新聞︰24/09/2025 17:39  《滬╱深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

24/09/2025 18:02  《中國要聞》商務部等８部門：大力發展數字消費，增加ＡＩ終端…

24/09/2025 17:29  【人行操作】人行預告明日續做6000億元MLF，增量3000億元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處