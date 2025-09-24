《中國要聞》汽車車門把手強制性國標徵意見，隱藏式車門增技術…

《經濟通通訊社２４日專訊》一些電動汽車的隱藏式車門把手常被吐槽難以操作，甚至可能

在發生意外後、斷電時無法彈出，令車內人員開不了門逃生。工業和信息化部裝備工業一司組織

全國汽車標準化技術委員會早前開展了《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準（下稱《

要求》）及三項強制性國家標準修改單的制修訂，現已形成徵求意見稿，即日起公開徵求社會各

界意見，徵求意見截止日期為２０２５年１１月２２日。



＊系統設計應滿足在意外後無法開門時，非碰撞側外把手能開門＊



《要求》對車門外把手和內把手都提出了多項安全要求，其中對於車門外把手新增的相關要

求，主要目的是提升救援的便利性，有關要求包括：每個車門（不包括尾門）應配置具備機械釋

放功能的車門外把手，系統的設計應滿足在鎖止裝置處於鎖止狀態時，發生不可逆約束裝置展開

或動力電池熱事件等事故後，非碰撞側車門應能在不借助工具的情況下，通過車門外把手開啟車

門。每個車門的車門外把手在任意狀態時，相對車身表面應具備手部操作空間，該操作空間應不

小於６０毫米ｘ２０毫米ｘ２５毫米。



對於車門內把手，《要求》要求每個車門（不包括尾門）應配置具備機械釋放功能的車門內

把手，並應能在不借助外部工具的情況下釋放門鎖並開啟車門。若裝備電動式車門內把手應同時

配備具有機械釋放功能的車門內把手，作為機械應急車門內把手。具備機械釋放功能的車門內把

手應易於車內乘員識別，並應位於無車內構件遮擋的位置，確保在乘員位置直觀可見。單個車門

配置多個具備機械釋放功能的車門內把手時，操作任一車門內把手應能直接開啟車門。（ｓｌ）

