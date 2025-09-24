金風科技（０２２０８）發第一期綠色科創債券，籌獲５億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）公布，關於
２０２５年度第一期綠色科技創新債券發行，最終發行額５億元人民幣。
該集團指，該債券初始基準利率加發行利差後為２﹒６％，期限為３＋Ｎ年，發行價為
１００元人民幣，而有關資金於昨天到帳，而發行額為註冊額度約１６﹒７％。（ｗｈ）
24/09/2025 08:01
