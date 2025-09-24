浙江世寶（０１０５７）控股股東世寶控股沽１２３６萬Ａ股，持…

《經濟通通訊社２４日專訊》浙江世寶（０１０５７）（深：００２７０３）公布，於近日
收到控股股東世寶控股告知，世寶控股於本周一（２２日）及昨日以大宗交易方式減持約
１２３６萬股Ａ股，佔總股本１﹒５％。
該集團指，權益變動後，世寶控股及其一致行動人合計持股由３８﹒１１％降至
３６﹒６１％，其中世寶控股所持Ａ股佔總股本的３３﹒４％。（ｗｈ）
