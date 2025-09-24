《滬╱深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２３日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工業富聯 （６０１１３８） ４４６５﹒９５

海光信息 （６８８０４１） ２８３９﹒７５

寒武紀 （６８８２５６） ２７５５﹒７２

藥明康德 （６０３２５９） １８３７﹒２７

紫金礦業 （６０１８９９） １４９９﹒０８

兆易創新 （６０３９８６） １３８２﹒７１

中微公司 （６８８０１２） １２９０﹒２３

北方稀土 （６００１１１） １２８１﹒０６

農業銀行 （６０１２８８） １１９８﹒７８

貴州茅台 （６００５１９） １１１０﹒０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

立訊精密 （００２４７５） ６５９９﹒３０

中際旭創 （３００３０８） ４１７７﹒０４

勝宏科技 （３００４７６） ３８０６﹒１９

寧德時代 （３００７５０） ３４４５﹒８６

陽光電源 （３００２７４） ２３８２﹒４５

新易盛 （３００５０２） ２３１９﹒４６

東方財富 （３０００５９） １６２４﹒８８

華工科技 （０００９８８） １５７６﹒８４

英維克 （００２８３７） １４８４﹒５５

億緯鋰能 （３０００１４） １３６３﹒０２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

