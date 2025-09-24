  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

24/09/2025 07:52

《滬╱深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２３日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工業富聯　（６０１１３８）　　４４６５﹒９５
　　海光信息　（６８８０４１）　　２８３９﹒７５
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　２７５５﹒７２
　　藥明康德　（６０３２５９）　　１８３７﹒２７
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１４９９﹒０８
　　兆易創新　（６０３９８６）　　１３８２﹒７１
　　中微公司　（６８８０１２）　　１２９０﹒２３
　　北方稀土　（６００１１１）　　１２８１﹒０６
　　農業銀行　（６０１２８８）　　１１９８﹒７８
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１１１０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　立訊精密　（００２４７５）　　６５９９﹒３０
　　中際旭創　（３００３０８）　　４１７７﹒０４
　　勝宏科技　（３００４７６）　　３８０６﹒１９
　　寧德時代　（３００７５０）　　３４４５﹒８６
　　陽光電源　（３００２７４）　　２３８２﹒４５
　　新易盛　　（３００５０２）　　２３１９﹒４６
　　東方財富　（３０００５９）　　１６２４﹒８８
　　華工科技　（０００９８８）　　１５７６﹒８４
　　英維克　　（００２８３７）　　１４８４﹒５５
　　億緯鋰能　（３０００１４）　　１３６３﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌

23/09/2025 14:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處