25/09/2025 08:21

《中歐關係》李強會見歐盟馮德萊恩：冀歐方履行貿易開放承諾，…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李強２４日在紐約會見歐盟委員會主席馮德萊恩。
李強表示，中方願同歐方一道落實好雙方共識，秉持建交初心，加強團結協作，推動中歐關係健
康穩定發展。
　
＊冀歐方履行保持貿易和投資市場開放的承諾＊
　
　　李強指出，希望歐方同中方一道拿出實際行動，增進互信、以誠相待、重信守諾，堅持求同
存異，從大處著眼，尋求利益契合點，找到最大公約數，推動中歐合作不斷深化發展。希望歐方
履行保持貿易和投資市場開放的承諾，堅持公平競爭和世貿組織規則，避免將經貿問題泛政治化
、泛安全化。當前國際形勢發生新的複雜變化，不穩定不確定因素還在增多。中歐作為世界重要
兩極，應展現責任擔當，堅持戰略自主，堅守公平正義，在全球性事務中發揮更有建設性的作用
，更好維護中歐和國際社會的共同利益，做世界的穩定性、確定性力量。
　
＊馮德萊恩：願通過對話協商妥善解決分歧＊
　
　　馮德萊恩表示，歐方願同中方積極落實今年中歐領導人會晤共識，通過對話協商妥善解決分
歧，在貿易投資、環境保護、發展援助等領域取得新的合作成果。歐方高度贊賞中方在應對氣候
變化方面發揮的示範作用，願同中方深化氣變領域合作，促進各自綠色轉型，共同推動全球可持
續發展。（ｅｗ）

