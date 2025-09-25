《駐京專電》習近平聽取新疆工作匯報：加強科技創新和產業創新…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》率中央代表團出席新疆維吾爾自治區成立

７０周年慶祝活動的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，２４日聽取新疆維吾爾

自治區黨委和政府工作匯報。他強調，新疆要立足資源稟賦和產業基礎，積極探索符合新疆特點

的高質量發展路子。堅持發展特色優勢產業，培育有競爭力的產業集群。加強科技創新和產業創

新深度融合，因地制宜發展新質生產力。強化文旅融合，促進文化旅遊業發展。



加強生態系統保護和修復，推動經濟社會發展全面綠色轉型。加快推進絲綢之路經濟帶核心

區建設，在促進國內國際雙循環中發揮更大作用。把保障和改善民生放在優先位置，鞏固拓展脫

貧攻堅成果，大力發展社會事業，讓各族群眾廣泛參與發展進程、共享發展成果。



＊持續加強理論武裝，增強駕複雜局面的本領＊



習近平強調，加強黨的領導和黨的建設是推進新疆現代化建設的根本保證。要持續加強理論

武裝，用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。把保穩定、促發展作為培養鍛煉幹部的大課堂

，讓廣大幹部在實踐中磨煉不畏艱險、攻堅克難的意志，增強團結服務群眾、駕複雜局面的本領

。全面建強基層組織，增強基層黨組織政治功能和組織功能。鞏固深入貫徹中央八項規定精神學

習教育成果，健全正風肅紀反腐長效機制，營造風清氣正的政治生態。

