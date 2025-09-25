  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2025 09:15

《中國要聞》習近平聯合國氣候峰會致詞，宣布到２０３５年新一…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平在聯合國氣候變遷高峰會發表視像致詞，宣布
中國新一輪國家自主貢獻。習近平表示，到２０３５年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰
值下降７％至１０％，力爭做得更好。非化石能源消費佔能源消費總量的比重達到到３０％以上
，風電和太陽能發電總裝機容量達到２０２０年的６倍以上、力爭達到３６億千瓦，森林蓄積量
達到２４０億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要
高排放行業，氣候適應型社會基本建成。
　
　　習近平強調，這是中國對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標。完成這一項目標
，需要中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境。
　
　　習近平指出，一要堅定信心。綠色低碳轉型是時代潮流。盡管個別國家逆流而動，但國際社
會應當把握正確方向，堅持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱。二要擔當盡責。堅持公平公
正，充分尊重發展中國家的發展權，通過全球綠色轉型縮小而不是擴大南北差距。各國應當堅持
共同但有區別的責任原則，發達國家應當落實率先減排義務，給發展中國家提供更多資金和技術
支持。三要深化合作。加強綠色技術和產業國際協作，努力彌補綠色產能缺口，確保優質綠色產
品在全球自由流通，讓綠色發展真正惠及世界每個地方。（ｅｗ）

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處