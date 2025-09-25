《中國要聞》習近平聯合國氣候峰會致詞，宣布到２０３５年新一…

《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平在聯合國氣候變遷高峰會發表視像致詞，宣布

中國新一輪國家自主貢獻。習近平表示，到２０３５年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰

值下降７％至１０％，力爭做得更好。非化石能源消費佔能源消費總量的比重達到到３０％以上

，風電和太陽能發電總裝機容量達到２０２０年的６倍以上、力爭達到３６億千瓦，森林蓄積量

達到２４０億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要

高排放行業，氣候適應型社會基本建成。



習近平強調，這是中國對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標。完成這一項目標

，需要中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境。



習近平指出，一要堅定信心。綠色低碳轉型是時代潮流。盡管個別國家逆流而動，但國際社

會應當把握正確方向，堅持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱。二要擔當盡責。堅持公平公

正，充分尊重發展中國家的發展權，通過全球綠色轉型縮小而不是擴大南北差距。各國應當堅持

共同但有區別的責任原則，發達國家應當落實率先減排義務，給發展中國家提供更多資金和技術

支持。三要深化合作。加強綠色技術和產業國際協作，努力彌補綠色產能缺口，確保優質綠色產

品在全球自由流通，讓綠色發展真正惠及世界每個地方。（ｅｗ）

