25/09/2025 16:00

《駐京專電》商務部：已向世貿提交不尋求新的特殊待遇立場文件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部舉行例行發布會，商務部新聞發言
人何亞東表示，中國在世貿組織當前和未來談判中不尋求新的特殊和差別待遇，有助於推動世貿
組織改革更好地落實全球發展倡議。和實現聯合國２０３０年可持續發展目標，９月２４日中方
向世貿組織提交了中國關於世貿組織特殊和差別待遇問題的立場文件。對這一重要的立場宣誓進
行了詳細的闡釋。立場文件指出中國是世界上最大的發展中國家。具有享受世貿組織特殊和差別
待遇的當然制度性權利。
　
　　何亞東表示，中國仍然是世界上最大的發展中國家，中國發展中國家地位和身份沒有改變，
中國始終是全球南方的一員，永遠和發展中國家站在一起。中國將一如既往地踐行真正的多邊主
義，支持以規則為基礎的多邊貿易體制，並與其他發展中成員站在一起，推動將發展作為世貿組
織議程的中心，更好地彌合南北發展鴻溝，推動完善全球經濟治理，建設開放型世界經濟。「需
要強調的是，這一決定不影響中國在世貿組織中的發展中成員身份，不影響中國享受現有世貿組
織特殊和差別待遇條款的權利。發展是當今世界的重要主題，這一立場宣誓體現了中國作為發展
中大國和世界貿易大國的擔當，具有鮮明的發展屬性。」

