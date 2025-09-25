  • 會員
AH股新聞

25/09/2025 17:39

《滬╱深股通》立訊精密（００２４７５）為深股通十大成交活躍…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工業富聯　（６０１１３８）　　２９３２﹒７１
海光信息　（６８８０４１）　　２４０６﹒６６
寒武紀　　（６８８２５６）　　２００７﹒７６
紫金礦業　（６０１８９９）　　１８９１﹒２１
兆易創新　（６０３９８６）　　１４９６﹒１２
貴州茅台　（６００５１９）　　１４９１﹒５３
賽力斯　　（６０１１２７）　　１４４３﹒２１
藥明康德　（６０３２５９）　　１４１６﹒３７
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１３４４﹒５０
瀾起科技　（６８８００８）　　１１５６﹒９３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）５２６５﹒３６
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）４５３５﹒５６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）３８０９﹒２２
北方華創　　　　　　　（００２３７１）３２２４﹒８６
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）２５１０﹒９７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）２３２３﹒２６
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１７２５﹒２３
匯川技術　　　　　　　（３００１２４）１７１９﹒２９
和而泰　　　　　　　　（００２４０２）１６９９﹒１７
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１４１２﹒８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

