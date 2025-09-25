《神州頭條》財經報章頭版摘要：九部門出台１３項政策促進服務…

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，２４日聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工

作匯報。他強調，新疆要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持穩中求進工作總基調，統

籌發展和安全，牢牢扭住社會穩定和長治久安工作總目標，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識、

推進中華民族共同體建設，錨定中央賦予的「五大戰略定位」，凝心聚力、久久為功，努力建設

團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆。



資本市場將以更大力度支持科技創新

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至８月底，中長期資金合計持有Ａ股流通市值約２１﹒４萬億元，較「十三五」末增長３２％

；保險資金投資股票和權益類基金超５﹒４萬億元，餘額較「十三五」末增長８５％……「十四

五」期間，投資端改革實現重大突破。證監會近日明確，將更好發揮中長期資金「壓艙石」「穩

定器」作用，持續強化長周期考核，不斷提高跨境投融資便利度，吸引更多源頭活水，努力讓更

多全球資本投資中國、共享成長。市場人士預期，下一步，改革將聚焦提升入市便利度，推出實

質性舉措，優化「長錢長投」環境、增強資產可投性並豐富對沖工具，「引長錢、促長投」效果

有望加快顯現。



九部門出台１３項政策促進服務出口

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部等九部門近日印發《關於促進服務出口的若干政策措施》的通知，提出１３項具體措施，

包括增強服務貿易創新發展引導基金撬動作用、加大出口信用保險支持力度等。通知提出，增強

服務貿易創新發展引導基金撬動作用。支持服務貿易創新發展引導基金加大對服務貿易的投資，

加強與地方基金聯動，帶動更多社會資本投資服務貿易和數字貿易領域。修訂《服務出口重點領

域指導目錄》、《服務外包產業重點發展領域指導目錄》，對基金重點投向加強業務指導。





《上海證券報》



多層次市場體系穩步構建，更好發揮資本市場樞紐功能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

交易所市場股債融資合計５７﹒５萬億元，直接融資比重穩中有升；累計發行各類債券超

５２﹒４萬億元，企業債與公司債協同發展；期貨期權品種達１５７個，覆蓋國民經濟主要產業

領域……「十四五」期間一系列亮眼數據，印證了多層次市場體系對資本市場功能發揮的關鍵支

撐。



９部門發布１３條措施全面支持服務出口

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

加快發展服務貿易，是擴大高水平對外開放、培育外貿發展新動能的重要舉措。商務部近日會同

中央網信辦、財政部等８部門印發《關於促進服務出口的若干政策措施》，提出１３條具體措施

，為服務出口提供全面政策支持。具體措施包括：用好用足中央和地方現有資金渠道積極支持服

務出口、增強服務貿易創新發展引導基金撬動作用、優化服務出口零稅率申報程序、加大出口信

用保險支持力度、完善保稅監管制度、促進和規范數據跨境流動、支持企業開拓國際市場等。





《證券時報》



習近平參觀新疆維吾爾自治區成立７０周年主題成就展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２４日上午參觀新疆維吾爾自治區成立７０周

年主題成就展。他強調，新疆７０年的滄桑巨變，是中華民族偉大復興歷史進程的一個生動縮影

。實踐證明，我們黨確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的

，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實。



擁抱新質生產力，上市公司高質量發展再上台階

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當ＤｅｅｐＳｅｅｋ在全球人工智能領域脫穎而出、中國資產吸引力明顯增強時，全世界都在探

索該如何與時俱進完善資本市場發展理念和監管方式，以更適應新一輪科技革命加速演進的當下

。中國資本市場也不例外。證監會主席吳清近日在國新辦新聞發布會上表示，要不斷提升基礎制

度、市場功能、監管執法等各方面的適應性、包容性，促進資源更加高效配置，讓優質企業和各

類資金更好迸發活力、實現價值。



直播電商將在規範中煥發新活力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月２３日，市場監管總局在直播電商監管專題新聞發布會上透露：今年６月至７月向社會公開

徵求意見的《直播電商監督管理辦法》已進入法制審查，近期將正式出台；《直播電商平台服務

管理基本要求》、《網絡交易合規數據報送規範》兩項國家標準也在加快起草。這標誌著直播電

商行業將告別粗放發展，邁入規範化治理新階段。（ｅｗ）

