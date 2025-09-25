  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2025 08:16

《神州頭條》財經報章頭版摘要：九部門出台１３項政策促進服務…

　　《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，２４日聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工
作匯報。他強調，新疆要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持穩中求進工作總基調，統
籌發展和安全，牢牢扭住社會穩定和長治久安工作總目標，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識、
推進中華民族共同體建設，錨定中央賦予的「五大戰略定位」，凝心聚力、久久為功，努力建設
團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆。
　
資本市場將以更大力度支持科技創新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至８月底，中長期資金合計持有Ａ股流通市值約２１﹒４萬億元，較「十三五」末增長３２％
；保險資金投資股票和權益類基金超５﹒４萬億元，餘額較「十三五」末增長８５％……「十四
五」期間，投資端改革實現重大突破。證監會近日明確，將更好發揮中長期資金「壓艙石」「穩
定器」作用，持續強化長周期考核，不斷提高跨境投融資便利度，吸引更多源頭活水，努力讓更
多全球資本投資中國、共享成長。市場人士預期，下一步，改革將聚焦提升入市便利度，推出實
質性舉措，優化「長錢長投」環境、增強資產可投性並豐富對沖工具，「引長錢、促長投」效果
有望加快顯現。
　
九部門出台１３項政策促進服務出口
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部等九部門近日印發《關於促進服務出口的若干政策措施》的通知，提出１３項具體措施，
包括增強服務貿易創新發展引導基金撬動作用、加大出口信用保險支持力度等。通知提出，增強
服務貿易創新發展引導基金撬動作用。支持服務貿易創新發展引導基金加大對服務貿易的投資，
加強與地方基金聯動，帶動更多社會資本投資服務貿易和數字貿易領域。修訂《服務出口重點領
域指導目錄》、《服務外包產業重點發展領域指導目錄》，對基金重點投向加強業務指導。
　
　
《上海證券報》
　
習近平聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
率中央代表團出席新疆維吾爾自治區成立７０周年慶祝活動的中共中央總書記、國家主席、中央
軍委主席習近平，２４日聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報。
　
多層次市場體系穩步構建，更好發揮資本市場樞紐功能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
交易所市場股債融資合計５７﹒５萬億元，直接融資比重穩中有升；累計發行各類債券超
５２﹒４萬億元，企業債與公司債協同發展；期貨期權品種達１５７個，覆蓋國民經濟主要產業
領域……「十四五」期間一系列亮眼數據，印證了多層次市場體系對資本市場功能發揮的關鍵支
撐。
　
９部門發布１３條措施全面支持服務出口
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
加快發展服務貿易，是擴大高水平對外開放、培育外貿發展新動能的重要舉措。商務部近日會同
中央網信辦、財政部等８部門印發《關於促進服務出口的若干政策措施》，提出１３條具體措施
，為服務出口提供全面政策支持。具體措施包括：用好用足中央和地方現有資金渠道積極支持服
務出口、增強服務貿易創新發展引導基金撬動作用、優化服務出口零稅率申報程序、加大出口信
用保險支持力度、完善保稅監管制度、促進和規范數據跨境流動、支持企業開拓國際市場等。
　
　
《證券時報》
　
習近平參觀新疆維吾爾自治區成立７０周年主題成就展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２４日上午參觀新疆維吾爾自治區成立７０周
年主題成就展。他強調，新疆７０年的滄桑巨變，是中華民族偉大復興歷史進程的一個生動縮影
。實踐證明，我們黨確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的
，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實。
　
擁抱新質生產力，上市公司高質量發展再上台階
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當ＤｅｅｐＳｅｅｋ在全球人工智能領域脫穎而出、中國資產吸引力明顯增強時，全世界都在探
索該如何與時俱進完善資本市場發展理念和監管方式，以更適應新一輪科技革命加速演進的當下
。中國資本市場也不例外。證監會主席吳清近日在國新辦新聞發布會上表示，要不斷提升基礎制
度、市場功能、監管執法等各方面的適應性、包容性，促進資源更加高效配置，讓優質企業和各
類資金更好迸發活力、實現價值。
　
直播電商將在規範中煥發新活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月２３日，市場監管總局在直播電商監管專題新聞發布會上透露：今年６月至７月向社會公開
徵求意見的《直播電商監督管理辦法》已進入法制審查，近期將正式出台；《直播電商平台服務
管理基本要求》、《網絡交易合規數據報送規範》兩項國家標準也在加快起草。這標誌著直播電
商行業將告別粗放發展，邁入規範化治理新階段。（ｅｗ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處