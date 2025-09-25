《神州經脈》上半年上市房企負債率續升，京東推三大ＡＩ產品

《神州經脈》滬綜指今日（２５日）走勢反覆，最終收低０﹒０１％，報３８５３﹒３點，

深成指揚０﹒６７％，至於創業板指一度漲逾２％，續創３年多新高，全日則升１﹒５８％。滬

深兩市成交額２﹒３７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量４４４億元。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２５３，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３４點子，兩連跌，創９月８日以來逾兩周新低，全日在７﹒１２２０至７﹒１３０６之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１１８，較上個交易日跌４１點子，兩連跌，創９月

１９日以來近一周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國商務部今日公告，即日將薩羅尼克科技公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等３家

美國企業列入不可靠實體清單，禁止其從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資，批

評該３家公司近年來不顧中方強烈反對，與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、

安全和發展利益。商務部同日公告，即日起將亨廷頓．英格爾斯工業公司、扁平地球管理公司、

全球維度公司３家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項，指該３家公司危害

中國國家安全和利益。



２﹒ 中國銀行研究院發布報告，２０２５年三季度以來中國經濟增長動能有所轉弱，外需超預

期增長，內需進一步走弱，新舊動能轉換持續。初步預計，三季度ＧＤＰ增長４﹒８％左右，增

速較上半年低０﹒５個百分點左右。展望四季度，外部環境仍面臨諸多不確定性，美國對等關稅

政策擾動下中國出口將有所放緩。政策效果減弱疊加內生動力不足，消費增速將小幅放緩。房地

產拖累繼續加深。預計四季度ＧＤＰ增長４﹒５％左右，全年增長５％左右。



３﹒ 中指研究院今日發布報告指出，２０２５上半年，中國房地產上市公司財務風險持續攀升

，償債能力進一步弱化。數據顯示，上市房企剔除預收帳款後的資產負債率達６６﹒５％，同比

上升０﹒９個百分點；淨負債率大幅上升至１７１﹒８％，同比激增５５﹒８個百分點，反映出

行業整體槓桿水平居高不下。這一現象主要源於貨幣資金規模的持續收縮，疊加市場低迷導致的

存貨及投資性物業資產貶值壓力加劇。頭部房企中，華潤置地與龍湖集團展現了較強的抗周期韌

性。下半年頭部房企經營策略主要是，加快存量去化、優化增量質量；加速產品迭代，建設好房

子；打造第二增長曲線。



４﹒ 國家醫保局今日發布《關於開展醫保基金管理突出問題專項整治「百日行動」的通知》，

決定自即日起至２０２５年１２月３１日，在全國開展為期百日的醫保基金專項整治行動，重點

打擊倒賣醫保回流藥、違規超量開藥、騙取生育津貼等違法違規使用醫保基金行為。其中，在全

面治理倒賣醫保回流藥問題方面，重點查處定點醫藥機構偽造處方、空刷套刷醫保憑證、串換醫

保藥品、誘導「回收」或「沖頂消費」、不掃碼銷售等行為。在專項治理生育津貼騙保問題方面

，重點打擊偽造證明材料「造假申領」、虛構勞動關係「掛靠參保」、虛報繳費基數「抬高標準

」等騙保行為。



５﹒ 市場監管總局在今日召開的新聞發布會上表示，針對今年上半年充電寶發生多宗自燃事故

，在市監部門調查影響下，深圳羅馬仕科技有限公司、安克創新科技股份有限公司，小米通訊技

術有限公司決定對存在安全隱患的充電寶產品實施召回，涉及數量共計１３５萬餘件。截至目前

，羅馬仕公司累計召回充電寶１６﹒７萬件（佔召回總量的３４﹒１％），退款金額

２２８３﹒７萬元。安克創新公司累計召回５６﹒５萬件（佔召回總量的７８﹒７％），完成消

費者退款８５６６﹒４萬元。小米公司累計召回１﹒７萬件（佔召回總量的１２％），完成消費

者退款２７０萬元。即三者累計已召回７４﹒９萬件。



６﹒ 對於有消息稱字節跳動準備在香港上市，抖音集團副總裁李亮今日在微博發文回應稱，「

一大早就有朋友問是否屬實。我看了下路透也沒有發這個新聞。不排除是有人想炒作『字節概念

股』故意放的假消息。請大家不要信謠傳謠，市場很多所謂『字節概念股』的信息不實，請大家

謹慎投資」。



７﹒ 在今日舉辦的２０２５京東全球科技探索者大會上，京東集團ＣＥＯ許冉在現場正式宣布

，基於京東自研的ＪｏｙＡＩ大模型，推出三大面向個人消費者的ＡＩ產品，分別是「京犀」、

「他她它」以及「ＪｏｙＩｎｓｉｄｅ」。許冉表示，京東的目標是在未來三年持續投入，帶動

各個產業，形成萬億規模的人工智能生態。她透露，創始人劉強東已親自擔任京東探索研究院院

長，在全球招募了人工智能科學家。京東還和很多高校深度合作，成立了聯合實驗室，在人工智

能、供應鏈應用等領域開展前沿探索。



８﹒ ２０２５年全國國慶文化和旅遊消費月主場活動今日在四川省成都市舉行，意味正式啟動

國慶文旅消費月，於９月下旬至１０月下旬開展系列文旅消費活動，激發假日消費活力。據介紹

，消費月期間，各地將圍繞觀演賞劇、遊歷山河、中秋團圓、文化體驗、紅色旅遊、大國重器、

時代風采等熱點，舉辦超２﹒９萬場次文旅消費活動，發放超４﹒８億元消費補貼，加強文旅消

費與餐飲、住宿、零售、體育、健康等方面消費聯動互促。（ｊｑ）

