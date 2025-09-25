《鍾之日記》加碼布局ＡＩ，京東逆市炒上

《鍾之日記》９月２５日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股收低，反映中概股表現的金龍中國指數四連跌後反彈，阿里巴巴（０９９８８）和

百度對指數貢獻最大。港股昨日大升三百餘點後，今早繼續高開，銅股、科網股彈上；惟大市午

後回軟，恒指全日跌３３點或０﹒１％，收報２６４８４，主板成交近３１４９億元。



＊滬指收低０﹒０１％，航運、傳統消費股弱＊



滬綜指今日走勢反覆，最終收低０﹒０１％，報３８５３﹒３點，深成指揚０﹒６７％，至

於創業板指一度漲逾２％，續創３年多新高，全日則升１﹒５８％。滬深兩市成交額２﹒３７萬

億元人民幣，較上個交易日增２％。



盤面上，遊戲股全天強勢、板塊漲１﹒４％；ＡＩ方向持續走高，浪潮信息

（深：０００９７７）漲停創歷史新高；儲能板塊亦升，寧德時代（深：３００７５０）升

３﹒４％，盤中再創新高４０２﹒５９元人民幣。銅股、銅纜高速連接概念因供應預期緊張而大

升。世界第二大銅礦印尼Ｇｒａｓｂｅｒｇ銅礦發生事故，高盛預計，此次事故將導致銅礦供應

減損共計５２﹒５萬噸，使今年下半年的全球銅礦供應預估下修１６萬噸，２０２６年的全球銅

礦供應預估下修２０萬噸。該行並重申了其長期看漲銅價的展望。



下跌方面，港口航運股集體下挫。另外，商務部等八部門聯合發文以大力發展數字消費，提

出要增加人工智能（ＡＩ）終端產品供應，釋放ＡＩ手機、機械人、可穿戴設備等新產品消費潛

力。傳統消費板塊服裝、家電及零售連鎖等陷入調整。



＊京東加碼布局ＡＩ應用，股價收升逾３％＊



京東（０９６１８）今日宣布加碼人工智能（ＡＩ）產業，受消息帶動，京東股價一度升

７﹒２％至１４２﹒６元，創３個月新高，最終收升３﹒４６％，報１３７﹒６元。



２０２５京東全球科技探索者大會（ＪＤＤ）今日舉行，京東集團ＣＥＯ許冉在演講中表示

，未來三年將持續投入人工智能發展，帶動萬億人工智能生態規模。



會上，京東發布了三款面向個人消費者的ＡＩ產品：購物和生活助手「京犀」、萬能數字人

助手「他她它」以及附身智能應用「ＪｏｙＩｎｓｉｄｅ」，並現場演示使用「他她它」為到場

嘉賓下單咖啡外賣。



據中國信通院數據，截至今年９月，全國人工智能企業數量超５３００家，全球佔比達到

１５％，形成覆蓋基礎底座、模型框架、行業應用的完整產業體系。



華泰證券先前指出，隨著下游需求爆發和商業模式清晰，ＡＩ企業盈利狀況有望持續改善。

中長期看，那些手握核心技術、強生態能力和清晰場景布局的公司，將擁有更確定的成長空間。

招商證券認為，ＡＩ仍是港股主線，二季度國內雲廠商ＡＩ需求旺盛，驅動ＡＩ雲業務收入快速

增長。



＊大行紛升目標價，阿里高位回調＊



阿里巴巴（０９９８８）因積極推動ＡＩ開源，上榜《財富》雜誌２０２５年度「改變世界

」榜單，亦成為上榜次數最多的中國科技企業，為公司第七次上榜。



阿里巴巴指，榜單肯定其通義千問（Ｑｗｅｎ）大模型系列能力。公司致力於消除數字鴻溝

，而這一舉措也將反哺其自身業務。以阿里為代表的中國ＡＩ開發者正在重塑行業對話格局，促

使ＯｐｅｎＡＩ、ｘＡＩ等美國同業紛紛發布開源模型。



阿里日前宣布加碼人工智能（ＡＩ）投資，大行紛紛上調目標價。中金稱看好阿里雲商業價

值持續釋放和對該集團估值的持續提振，上調美股及港股目標價３４％及３５％，至２０４美元

及１９７元，維持「跑贏行業」評級。中金表示，阿里表示正在積極推進３８００億元人民幣的

ＡＩ基礎設施建設，並計劃追加更大投入，預期和ＡＩ相關收入將大幅上行。此外，通義是全球

領先的開源模型生態，衍生模型數量全球第一；而阿里雲具備ＡＩ時代的全棧能力，從通義大模

型、百煉等ＡＩ服務平台到中國第一的ＡＩ基礎設施和計算網絡，隨著ＡＩ需求持續發展，阿里

雲將在各個維度受益。



花旗也上調阿里巴巴美股和港股目標價至２１７美元及２１５元，重申「買入」評級。花旗

在報告中表示，儘管暫無明確指引，該行當前假設現有的３８００億元人民幣資本支出預算將在

２０２８財年二季度底之前部署到位，進度快於三年的時間。預計２０２６至２０２８財年的雲

收入將以年均２９％的復合成長率提升，高於此前預期的２６％，並保守維持雲利潤率不變。



阿里巴巴昨大漲逾９％，今日早盤再飆升至１７７﹒８元四年高，但高位現沽壓，其後反覆

向下，最終收跌１﹒１％，報１７２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

