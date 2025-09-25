【ＡＩ】阿里夸克發布AI創作平台「造點」，接入通義萬相模型Wan2.5

《經濟通通訊社２５日專訊》９月２４日，阿里巴巴ＡＩ旗艦應用誇克正式發布全新ＡＩ創

作平台「造點」。平台集成圖像與視頻生成能力，並接入最新版本的通義萬相模型Ｗａｎ２﹒５

，成為目前國內首個支持「音畫同步」生成的公開平台。用戶可通過輸入文本，一鍵生成圖像或

視頻。



在圖像生成方面，「造點」引入了Ｍｉｄｊｏｕｒｎｅｙ Ｖ７模型，並結合誇克自研算法

進行本地化優化，突出亞洲人像、中文文字及國風視覺表現能力。在視頻生成方面，「造點」能

生成和畫面匹配的人聲、音效和背景音樂，支持１０Ｓ時長，單次生成即可實現更完整的劇情故

事，並且支持２４幀╱秒的１０８０Ｐ高清視頻。通義萬相Ｗａｎ２﹒５還具備較強的指令響應

能力，可在生成過程中呈現運鏡等連續變化效果。



目前，用戶可訪問官網或通過誇克ＰＣ端「ＡＩ生圖」入口進入「造點」；移動端則支持「一句

話Ｐ圖」、「ＡＩ創意視頻」、「風格轉化」等功能。截止至９月３０日，通義萬相

Ｗａｎ２﹒５視頻生成功能將面向用戶開放免費體驗。（ｗｎ）





