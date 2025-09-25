  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2025 09:11

【ＡＩ】阿里夸克發布AI創作平台「造點」，接入通義萬相模型Wan2.5

　　《經濟通通訊社２５日專訊》９月２４日，阿里巴巴ＡＩ旗艦應用誇克正式發布全新ＡＩ創
作平台「造點」。平台集成圖像與視頻生成能力，並接入最新版本的通義萬相模型Ｗａｎ２﹒５
，成為目前國內首個支持「音畫同步」生成的公開平台。用戶可通過輸入文本，一鍵生成圖像或
視頻。
　
　　在圖像生成方面，「造點」引入了Ｍｉｄｊｏｕｒｎｅｙ　Ｖ７模型，並結合誇克自研算法
進行本地化優化，突出亞洲人像、中文文字及國風視覺表現能力。在視頻生成方面，「造點」能
生成和畫面匹配的人聲、音效和背景音樂，支持１０Ｓ時長，單次生成即可實現更完整的劇情故
事，並且支持２４幀╱秒的１０８０Ｐ高清視頻。通義萬相Ｗａｎ２﹒５還具備較強的指令響應
能力，可在生成過程中呈現運鏡等連續變化效果。
　
目前，用戶可訪問官網或通過誇克ＰＣ端「ＡＩ生圖」入口進入「造點」；移動端則支持「一句
話Ｐ圖」、「ＡＩ創意視頻」、「風格轉化」等功能。截止至９月３０日，通義萬相
Ｗａｎ２﹒５視頻生成功能將面向用戶開放免費體驗。（ｗｎ）
　
　

