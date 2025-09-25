  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2025 16:34

《反內捲》有色金屬工業協會：已向國家部門建議嚴控銅冶煉產能…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》９月２４日，中國有色金屬工業協會銅業分會第三屆理事會第
五次會議在河北雄安新區召開。會上，金川集團、江銅集團、銅陵有色（深：０００６３０）、
中國銅業、大冶有色（００６６１）、五礦有色、紫金礦業（０２８９９）
（滬：６０１８９９）等理事單位代表圍繞企業運行情況、銅精礦加工費、銅業分會下一步工作
、企業存在的困難和相關建議進行研討交流。
　
　　銅冶煉行業「內捲式」競爭導致銅精礦加工費持續低位的問題是此次會議中代表反饋最集中
的問題，也是行業當下最突出的問題。中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長陳學森在總結講
話中強調，銅冶煉行業「內捲式」競爭對行業影響大，損害了國家和行業利益，與高質量發展導
向存在偏差，銅行業企業要堅決反對銅冶煉行業「內捲式」競爭。
　
　　他指出，中國有色金屬工業協會高度重視銅冶煉「內捲式」問題，為此還專程向國家相關部
門報送了材料，提出嚴控銅冶煉產能擴張的具體措施建議。材料已經得到重視，目前，國家有關
部門正在加快研究如何加強對銅冶煉產能建設規範化管理具體措施，相信會很快有結果。
（ｗｎ）

【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票

上一篇新聞︰25/09/2025 16:57  【新股上市】賽力斯赴港上市獲中證監同意，擬發行至多３﹒３１…

下一篇新聞︰25/09/2025 16:25  【大國博弈】商務部將3美企列不可靠實體清單，斥與台開展軍事技術合作

其他
More

25/09/2025 17:00  《鍾之日記》加碼布局ＡＩ，京東逆市炒上

25/09/2025 16:19  【大國博弈】商務部將3美企列出口管制管控名單，禁向其出口兩用物項

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處