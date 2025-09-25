《反內捲》有色金屬工業協會：已向國家部門建議嚴控銅冶煉產能…

《經濟通通訊社２５日專訊》９月２４日，中國有色金屬工業協會銅業分會第三屆理事會第

五次會議在河北雄安新區召開。會上，金川集團、江銅集團、銅陵有色（深：０００６３０）、

中國銅業、大冶有色（００６６１）、五礦有色、紫金礦業（０２８９９）

（滬：６０１８９９）等理事單位代表圍繞企業運行情況、銅精礦加工費、銅業分會下一步工作

、企業存在的困難和相關建議進行研討交流。



銅冶煉行業「內捲式」競爭導致銅精礦加工費持續低位的問題是此次會議中代表反饋最集中

的問題，也是行業當下最突出的問題。中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長陳學森在總結講

話中強調，銅冶煉行業「內捲式」競爭對行業影響大，損害了國家和行業利益，與高質量發展導

向存在偏差，銅行業企業要堅決反對銅冶煉行業「內捲式」競爭。



他指出，中國有色金屬工業協會高度重視銅冶煉「內捲式」問題，為此還專程向國家相關部

門報送了材料，提出嚴控銅冶煉產能擴張的具體措施建議。材料已經得到重視，目前，國家有關

部門正在加快研究如何加強對銅冶煉產能建設規範化管理具體措施，相信會很快有結果。

