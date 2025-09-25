  • 會員
AH股新聞

25/09/2025 08:53

《中國要聞》９月共１４５款國產網絡遊戲獲批，騰訊網易在列

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家新聞出版署２４日公布９月國產網絡遊戲審批信息，共
１４５款遊戲獲批，包括米哈游《崩壞：因緣精靈》和網易（０９９９９）的《星繪友晴天》，
騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）和百度（０９８８８）旗下公司的多款遊戲也在
列。
　
　　公告顯示，本次獲得批號的遊戲包括冰川網絡（深：３００５３３）出版的《點兵布陣》、
百度多酷公司出版的《飛飛不會停》、《怪怪小鎮》、《江湖弈戰》和《仙旅迷蹤》、愷英網絡
（深：００２５１７）的《黑貓警長：守護》、以及中青寶（深：３０００５２）的《開派大祖
師》。
　
　　騰訊旗下薩羅斯工作室運營的《歸環》、阿里巴巴旗下靈犀互動娛樂運營的《籃球少女：飛
躍巔峰》、巨人網絡（深：００２５５８）的《熱血王朝：籃球》、三七互娛
（深：００２５５５）的《無盡黑夜》也在本次獲批遊戲列表中。
　
＊９月共１１款進口遊戲通過審批＊
　
　　此外，９月共１１款進口遊戲通過審批。ＮＥＸＯＮ旗下子公司Ｍｉｎｔｒｏｃｋｅｔ開發
的熱門像素風遊戲－－《潛水員戴夫》獲批登陸移動端和客戶端。開發有《雙人成行》的瑞典霧
影工作室旗下《雙影奇境》亦獲批登陸客戶端和國行ＰＳ５遊戲機平台。（ｒｙ）

