AH股新聞

25/09/2025 09:52

《中國房產》中指院：上半年上市房企淨負債率升至１７１﹒８％…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中指研究院發布報告指出，２０２５上半年，上市房企營收明
顯下降、持續虧損，負債率繼續上升，償債能力繼續下滑。頭部房企中，華潤置地與龍湖集團展
現了較強的抗周期韌性，其營收結構呈現多元化特征，輕資產及運營服務業務貢獻了更高的利潤
。下半年頭部房企經營策略主要是，加快存量去化、優化增量質量；加速產品迭代，建設好房子
；打造第二增長曲線。
　
　　２０２５上半年，中國房地產上市公司財務風險持續攀升，償債能力進一步弱化。數據顯示
，上市房企剔除預收帳款後的資產負債率達６６﹒５％，同比上升０﹒９個百分點；淨負債率大
幅上升至１７１﹒８％，同比激增５５﹒８個百分點，反映出行業整體槓桿水平居高不下。這一
現象主要源於貨幣資金規模的持續收縮，疊加市場低迷導致的存貨及投資性物業資產貶值壓力加
劇。
　
　　２０２５年上半年，中國房地產上市公司業績延續低迷態勢。數據顯示，上市房企營業收入
均值為１０４﹒２億元人民幣，同比下降１６﹒９％，且降幅較２０２４年同期擴大了３﹒２個
百分點，營收端收縮壓力持續升級，反映出市場需求疲軟與銷售端持續承壓的現狀。
　
　　盈利表現更加不容樂觀，行業淨利潤均值跌至－８﹒３億元人民幣，虧損規模呈現逐漸擴大
的趨勢，約六成上市房企出現不同程度虧損，部分高槓桿房企面臨債務重組壓力。（ｊｑ）

