AH股新聞

25/09/2025 15:16

《中國要聞》支付寶：小微商戶降費再延長１年

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據支付寶開放平台今日消息，支付寶決定對降費讓利舉措在到
期後再延長一年，延至２０２６年９月３０日。
　
　　據悉，支付寶先後實施了「２０１７年收錢碼推出至今提現免費」「小微商戶網絡支付服務
費９折優惠」等舉措。支付寶稱，近４年來，通過上述舉措支付寶已為商家降費超２６０億元人
民幣，惠及各類商戶及小微經營者超９２００萬戶。（ｊｑ）

