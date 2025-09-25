《中國要聞》支付寶：小微商戶降費再延長１年

《經濟通通訊社２５日專訊》據支付寶開放平台今日消息，支付寶決定對降費讓利舉措在到
期後再延長一年，延至２０２６年９月３０日。
據悉，支付寶先後實施了「２０１７年收錢碼推出至今提現免費」「小微商戶網絡支付服務
費９折優惠」等舉措。支付寶稱，近４年來，通過上述舉措支付寶已為商家降費超２６０億元人
民幣，惠及各類商戶及小微經營者超９２００萬戶。（ｊｑ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
25/09/2025 15:16
《經濟通通訊社２５日專訊》據支付寶開放平台今日消息，支付寶決定對降費讓利舉措在到
期後再延長一年，延至２０２６年９月３０日。
據悉，支付寶先後實施了「２０１７年收錢碼推出至今提現免費」「小微商戶網絡支付服務
費９折優惠」等舉措。支付寶稱，近４年來，通過上述舉措支付寶已為商家降費超２６０億元人
民幣，惠及各類商戶及小微經營者超９２００萬戶。（ｊｑ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N