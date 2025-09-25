  • 會員
25/09/2025 18:03

《數字人幣》數字人幣國際運營中心啟用，陸磊：初步構建數字人…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》數字人民幣國際運營中心業務平台推介會９月２４日在上海舉
行，標誌著數字人民幣國際運營中心正式運營。
　
　　中國人民銀行副行長陸磊在會上表示，數字化時代貨幣和支付體系的升級演進是歷史的必然
。人行致力於為改善全球跨境支付體系提供開放、包容和創新的解決方案，提出的「無損、合規
和互通」三原則已成為法定數字貨幣跨境基礎設施建設的基本準則，目前已初步構建數字人民幣
跨境金融基礎設施體系。同時，探索有利於提升監管效率和穿透性的資產數字化創新，增強結算
透明度和價值流轉智能化程度。
　
　　陸磊又稱，業務平台落地上海，不僅是便利跨境支付的具體措施，也與上海國際金融中心的
核心功能建設高度契合。未來，人行將繼續支持數字人民幣國際運營中心行穩致遠，為跨境貿易
與投融資便利化提供堅實助力。
　
　　數字人民幣國際運營中心由人行數字貨幣研究所籌建和管理，負責建設運營數字人民幣跨境
和區塊鏈基礎設施，推進與境內外金融基礎設施的跨境互聯互通，推進數字人民幣的國際運營與
金融市場業務發展，服務數字金融創新。（ｊｑ）

