《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０３％，「國家隊」撐市兼獲利

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今早齊低開，滬綜指小幅低開０﹒０３％，報

３８５２﹒４３點，深成指低開０﹒１７％，創業板低開０﹒５６％；有色金屬股造好，旅遊板

塊走低。



根據彭博行業研究，中央匯金透過買進本地的交易所交易基金，獲得了超過５００億美元的

帳面收益，凸顯政府支持股市的規模。文件顯示，中央匯金於２０２３年開始積極投資中國的

ＥＴＦ，截至今年８月底，持有１８００億美元此類資產。



「國家隊」入市穩住了因關稅戰和經濟放緩而略顯動盪的股市，也幫助中國ＥＴＦ成為亞太

地區最大的ＥＴＦ，甚至超過了日本。



另外，中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平等學者指出，財政政策應在轉型期支持房地

產行業，呼籲政府在重塑經濟結構的過程中既要加快培育新動能，又要穩住傳統動能。應為房地

產及相關行業提供合理信貸支持，緩解其短期流動性壓力，防止經濟風險蔓延。



人民銀行昨預告今日開展６０００億元（人民幣．下同）ＭＬＦ（中期借貸便利）操作。由

於本月ＭＬＦ到期量為３０００億元，即人行本月透過ＭＬＦ淨投放３０００億元，連續七個月

增量續做。疊加此前的３０００億元買斷式逆回購，９月中期流動性淨投放總額達６０００億元

，與８月規模持平，淨投放力度持續處於較高水平。而今日進行的４８３５億元７天期逆回購，

中標利率持平１﹒４％，淨回籠３５億元。（ｒｙ）

