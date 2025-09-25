《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒１％，深證Ｂ收跌０﹒３％

《經濟通通訊社２５日專訊》上證Ｂ股指數收升不足０﹒１％，報２６０﹒９７點。深證Ｂ
股指數收跌０﹒３％，報１３４９﹒９５點。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
25/09/2025 15:08
《經濟通通訊社２５日專訊》上證Ｂ股指數收升不足０﹒１％，報２６０﹒９７點。深證Ｂ
股指數收跌０﹒３％，報１３４９﹒９５點。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰25/09/2025 15:16 《中國要聞》支付寶：小微商戶降費再延長１年
下一篇新聞︰25/09/2025 14:44 《經濟時評》大摩邢自強：深化社保改革或將形成１０萬億美元內…
25/09/2025 15:16 高德掃街榜新增海口、珠海等２２城開設煙火小店榜
25/09/2025 14:30 《中國要聞》醫保局展開「百日行動」，打擊倒賣醫保回流藥、騙…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N