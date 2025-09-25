  • 會員
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2025 11:33

《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒１６％，創業板漲超２％，寧王升…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬綜指早盤低開高走，午間收市升０﹒１６％，報
３８５９﹒６２點，創業板半日大漲２﹒２２％，權重股寧德時代（深：３００７５０）升近
５％；深成指亦升１﹒１４％。滬深兩市半日成交１５４２９億元（人民幣．下同），較上個交
易日縮增量１３４８億元或９﹒６％。
　
　　動力電池龍頭寧德時代ＡＨ股均創歷史新高，總市值突破１﹒８４萬億元，超越貴州茅台
（滬：６００５１９）。早前有消息指寧德時代對供應商２０２６年排產指引上修至
１﹒１ＴＷｈ，同比增長近五成，大超市場預期。業內人士指出，這一舉動直接確認並大幅強化
了市場對未來需求的樂觀預期。
　
　　網絡遊戲概念亦走強，完美世界（深：００２６２４）、三七互娛（深：００２５５５）升
幅均超４﹒５％。９月１４５款國產網絡遊戲與１１款進口網絡遊戲過審；今年內獲得版號的遊
戲達到１２７５款。多家大廠的重點遊戲作品獲得版號，包括網易（０９９９９）的《星繪友晴
天》、三七互娛的《無盡黑夜》等。版號的持續發放，為遊戲行業帶來利好。
　
　　下跌方面，航運板塊調整幅度最大，旅遊、銀行及豬肉股跌幅靠前。（ｒｙ）

