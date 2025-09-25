《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒１６％，創業板漲超２％，寧王升…

《經濟通通訊社２５日專訊》滬綜指早盤低開高走，午間收市升０﹒１６％，報

３８５９﹒６２點，創業板半日大漲２﹒２２％，權重股寧德時代（深：３００７５０）升近

５％；深成指亦升１﹒１４％。滬深兩市半日成交１５４２９億元（人民幣．下同），較上個交

易日縮增量１３４８億元或９﹒６％。



動力電池龍頭寧德時代ＡＨ股均創歷史新高，總市值突破１﹒８４萬億元，超越貴州茅台

（滬：６００５１９）。早前有消息指寧德時代對供應商２０２６年排產指引上修至

１﹒１ＴＷｈ，同比增長近五成，大超市場預期。業內人士指出，這一舉動直接確認並大幅強化

了市場對未來需求的樂觀預期。



網絡遊戲概念亦走強，完美世界（深：００２６２４）、三七互娛（深：００２５５５）升

幅均超４﹒５％。９月１４５款國產網絡遊戲與１１款進口網絡遊戲過審；今年內獲得版號的遊

戲達到１２７５款。多家大廠的重點遊戲作品獲得版號，包括網易（０９９９９）的《星繪友晴

天》、三七互娛的《無盡黑夜》等。版號的持續發放，為遊戲行業帶來利好。



下跌方面，航運板塊調整幅度最大，旅遊、銀行及豬肉股跌幅靠前。（ｒｙ）

