25/09/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指近平收，銅股漲幅大，寧王衝新高創業板收升…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬綜指今日走勢反覆，最終收低０﹒０１％，報３８５３﹒３
點，深成指揚０﹒６７％，至於創業板指一度漲逾２％，續創３年多新高，全日則升１﹒５８％
。滬深兩市成交額２﹒３７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量４４４億元。
　
　　盤面上，遊戲股全天強勢、板塊漲１﹒４％；ＡＩ方向持續走高，浪潮信息
（深：０００９７７）漲停創歷史新高；儲能板塊亦升，寧德時代（深：３００７５０）升
３﹒４％，收報３９２﹒８５元，盤中再創新高４０２﹒５９元。
　
　　銅股、銅纜高速連接概念因供應預期緊張而大升，精藝股份（深：００２２９５）封板，銅
陵有色（深：０００６３０）升８﹒１％。世界第二大銅礦印尼Ｇｒａｓｂｅｒｇ銅礦發生事故
，高盛預計，此次事故將導致銅礦供應減損共計５２﹒５萬噸，使今年下半年的全球銅礦供應預
估下修１６萬噸，２０２６年的全球銅礦供應預估下修２０萬噸。該行並重申了其長期看漲銅價
的展望。
　
　　下跌方面，港口航運股集體下跌，南京港（深：００２０４０）及寧波海運
（滬：６００７９８）均跌超６％。另外，商務部等八部門聯合發文以大力發展數字消費，提出
要增加人工智能（ＡＩ）終端產品供應，釋放ＡＩ手機、機械人、可穿戴設備等新產品消費潛力
。傳統消費板塊服裝、家電及零售連鎖等陷入調整。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５９３﹒４９　　＋０﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８５３﹒３０　　－０﹒０１　　　１００１２﹒１０　　
　　深證成指　　１３４４５﹒９０　＋０﹒６７　　　１３６９８﹒８０　　
　　創業板指　　３２３５﹒７６　　＋１﹒５８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１４７４﹒４９　　＋１﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒９７　　＋０﹒０９　　　　　１﹒６３　　　　
　　深證Ｂ指　　１３４９﹒９５　　－０﹒３０　　　　　０﹒８２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

