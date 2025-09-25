《Ａ股行情》滬綜指近平收，銅股漲幅大，寧王衝新高創業板收升…

《經濟通通訊社２５日專訊》滬綜指今日走勢反覆，最終收低０﹒０１％，報３８５３﹒３
點，深成指揚０﹒６７％，至於創業板指一度漲逾２％，續創３年多新高，全日則升１﹒５８％
。滬深兩市成交額２﹒３７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量４４４億元。
盤面上，遊戲股全天強勢、板塊漲１﹒４％；ＡＩ方向持續走高，浪潮信息
（深：０００９７７）漲停創歷史新高；儲能板塊亦升，寧德時代（深：３００７５０）升
３﹒４％，收報３９２﹒８５元，盤中再創新高４０２﹒５９元。
銅股、銅纜高速連接概念因供應預期緊張而大升，精藝股份（深：００２２９５）封板，銅
陵有色（深：０００６３０）升８﹒１％。世界第二大銅礦印尼Ｇｒａｓｂｅｒｇ銅礦發生事故
，高盛預計，此次事故將導致銅礦供應減損共計５２﹒５萬噸，使今年下半年的全球銅礦供應預
估下修１６萬噸，２０２６年的全球銅礦供應預估下修２０萬噸。該行並重申了其長期看漲銅價
的展望。
下跌方面，港口航運股集體下跌，南京港（深：００２０４０）及寧波海運
（滬：６００７９８）均跌超６％。另外，商務部等八部門聯合發文以大力發展數字消費，提出
要增加人工智能（ＡＩ）終端產品供應，釋放ＡＩ手機、機械人、可穿戴設備等新產品消費潛力
。傳統消費板塊服裝、家電及零售連鎖等陷入調整。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００ ４５９３﹒４９ ＋０﹒６０
上證指數 ３８５３﹒３０ －０﹒０１ １００１２﹒１０
深證成指 １３４４５﹒９０ ＋０﹒６７ １３６９８﹒８０
創業板指 ３２３５﹒７６ ＋１﹒５８
科創５０ １４７４﹒４９ ＋１﹒２４
Ｂ股指數 ２６０﹒９７ ＋０﹒０９ １﹒６３
深證Ｂ指 １３４９﹒９５ －０﹒３０ ０﹒８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇