《海納智見－吳信坤》濤聲能否依舊：當下如何看港股紅利資產

《海納智見》我們在前期報告中提出，港股稀缺性資產是吸引增量資金流入、推動港股向上

的重要驅動力。不同於港股互聯網、新消費等相較Ａ股「人無我有」的稀缺性資產，港股紅利資

產的稀缺性主要體現在其相較於Ａ股更具優勢，即「人有我優」。



今年以來港股紅利資產已有不錯表現，截止９╱１９恒生高股息率Ｒ指數（全收益）漲幅達

３０﹒７％，而同期中證紅利全收益指數僅為２﹒５％。不過７月下旬以來港股紅利資產關注度

有所降低，那麼站在當前時點，港股紅利資產是否還依然值得重視、如何看待港股紅利資產的中

長期價值？本文將通過分析兩地紅利資產的特點與投資邏輯異同，探討港股紅利資產的投資機會

將如何演繹。



港股紅利資產的特點與優勢：紅利資產的本質是業績穩定、現金流可持續的優質公司，能夠

為投資者提供穩定的高股息回報，因此紅利資產具備更高的股息率水平、可持續的穩定現金流、

更穩健的財務結構、維持性的資本開支。若對比兩地紅利資產看，港股性價比相對更高，第一，

港股現金分紅比例高於Ａ股，２０１７－２０２４年全部港股現金分紅比例均值為４４％，明顯

高於Ａ股的３６％；第二，相較Ａ股，港股股息率優勢明顯，港股恒生綜合指數股息率為

２﹒９％，高於萬得全Ａ指數的１﹒９％；第三，港股紅利資產估值水平相對更低，恒生高股息

率Ｒ指數ＰＥ、ＰＢ分別為７﹒２倍、０﹒６倍（下同），均低於中證紅利全收益指數７﹒９倍

、０﹒８倍；第四，港股高股息資產佔比更高，行業分布更多樣，Ａ股中僅銀行、石化等行業高

股息資產較多，而港股紅利資產的行業選擇更為多樣。



兩地紅利資產投資邏輯有何異同？同：弱市防禦、牛市跟漲；利率低時相對佔優，利率上行

絕對收益更優。我們分別討論了不同利率和市場環境下兩地紅利資產的表現，並計算持有不同期

限的絕對╱相對收益為正的概率。一方面，從市場環境看，弱市中兩地紅利資產均具防禦性，但

絕對收益與行情正相關；另一方面，從利率環境看，利率低位相對收益佔優，利率上行背景下絕

對收益為正概率提升。異：港股紅利資產稅更高，且相較Ａ股對美債更敏感，主要源於兩地市場

在交易制度、投資者結構等方面有所不同。一方面，從稅收制度看，港股紅利稅更複雜，稅收相

對更高，個人投資者及證券投資基金通過港股通投資Ｈ股通常按照２０％的紅利稅，若涉及投資

紅籌股，還需繳納１０％的出境稅；另一方面，港股紅利資產相較於Ａ股對美債利率更敏感，過

去國內利率較低對港股絕對收益的提升作用有限。



新歲末年初要重視港股紅利資產：站在當前時點看，我們認為，相較於Ａ股紅利資產，性價

比更高的港股紅利資產或更具備增配價值。短期來看，目前港股紅利資產性價比更高，四季度有

望迎資金增配。短期市場波動下紅利資產相對收益有望佔優，同時港股紅利資產較Ａ股股息率－

估值優勢仍然凸顯，目前配置港股紅利資產的性價比仍高。臨近四季度，險資或對紅利資產板塊

配置需求提升，同時海外流動性轉松下，性價比更優的港股紅利資產望迎資金增配。中長期來看

，政策強化分紅監管，疊加低利率環境下長期資金入市，港股紅利資產具備配置價值。長期低利

率時代下，中長線資金有望持續增配確定性更高的港股紅利資產。在上市公司分紅趨勢深化、低

利率環境的資配需求、政策引導中長線資金入市等背景下，相較Ａ股更有優勢的港股紅利資產或

具備長期配置價值。



風險提示：歷史表現並不代表未來，政策變動影響市場表現。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

