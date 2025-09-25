【人行操作】東方金誠：ＭＬＦ連續七個月增量續做，助穩預期，…

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行昨預告，將於今日開展６０００億元（人民幣．下同

）ＭＬＦ（中期借貸便利）操作。由於本月ＭＬＦ到期量為３０００億元，即人行本月透過

ＭＬＦ淨投放３０００億元，連續七個月增量續做。疊加此前的３０００億元買斷式逆回購，９

月中期流動性淨投放總額達６０００億元，與８月規模持平，淨投放力度持續處於較高水平。



《上海證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，這背後有三方面原因。其一是現階

段處於政府債券持續發行高峰期，同時監管層也在引導金融機構加大信貸投放力度，人行持續注

入中期流動性，有助於政府債券順利發行，同時更好滿足企業和居民的信貸融資需求。



其二是受「反內捲」政策牽動市場預期及股市走強等因素影響，近期中長端市場利率普遍上

行，銀行體系流動性有所收緊。人行通過ＭＬＦ等政策工具加大資金投放，有助於穩定市場預期

，保持市場流動性充裕。其三是人行持續實施中期流動性淨投放，也在釋放數量型貨幣政策工具

持續加力的政策信號，表明貨幣政策延續支持性立場。



＊料年內仍可能降準，並適時恢復國債買賣＊



王青預計，第四季度數量型貨幣政策工具會進一步發力，人行有可能實施新一輪降準，並適

時恢復國債買賣。同時，人行還將綜合運用買斷式逆回購和ＭＬＦ操作，持續向市場注入中期流

動性，「這意味著年底前市場流動性將繼續處於較為穩定的充裕狀態，市場利率上行空間不大」

。（ｓｌ）

