  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2025 09:39

【人行操作】東方金誠：ＭＬＦ連續七個月增量續做，助穩預期，…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行昨預告，將於今日開展６０００億元（人民幣．下同
）ＭＬＦ（中期借貸便利）操作。由於本月ＭＬＦ到期量為３０００億元，即人行本月透過
ＭＬＦ淨投放３０００億元，連續七個月增量續做。疊加此前的３０００億元買斷式逆回購，９
月中期流動性淨投放總額達６０００億元，與８月規模持平，淨投放力度持續處於較高水平。
　
　　《上海證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，這背後有三方面原因。其一是現階
段處於政府債券持續發行高峰期，同時監管層也在引導金融機構加大信貸投放力度，人行持續注
入中期流動性，有助於政府債券順利發行，同時更好滿足企業和居民的信貸融資需求。
　
　　其二是受「反內捲」政策牽動市場預期及股市走強等因素影響，近期中長端市場利率普遍上
行，銀行體系流動性有所收緊。人行通過ＭＬＦ等政策工具加大資金投放，有助於穩定市場預期
，保持市場流動性充裕。其三是人行持續實施中期流動性淨投放，也在釋放數量型貨幣政策工具
持續加力的政策信號，表明貨幣政策延續支持性立場。
　
＊料年內仍可能降準，並適時恢復國債買賣＊
　
　　王青預計，第四季度數量型貨幣政策工具會進一步發力，人行有可能實施新一輪降準，並適
時恢復國債買賣。同時，人行還將綜合運用買斷式逆回購和ＭＬＦ操作，持續向市場注入中期流
動性，「這意味著年底前市場流動性將繼續處於較為穩定的充裕狀態，市場利率上行空間不大」
。（ｓｌ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處