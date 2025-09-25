《中美關係》李強紐約見蓋茨，冀對方推動中美合作取得更多務實…

《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李強於當地時間２４日在紐約會見美國蓋茨基金會

主席比爾．蓋茨。李強表示，中美關係保持健康穩定發展，不僅造福兩國，而且惠及世界。當前

全球性挑戰層出不窮，中美應繼續緊密合作，加強和完善全球治理，共促世界穩定發展繁榮。期

待蓋茨及基金會發揮自身作用，推動中美交流合作不斷深化，取得更多務實成果。



李強並指，中方願同基金會建立更加緊密的合作關係，在全球健康領域全鏈條開展更多合作

項目，積極面向發展中國家開展三方、多方合作，更好惠及當地民眾，為全球發展事業作出更大

貢獻。希望基金會繼續加強同中國有關部門與地方的合作，用好北京全球健康藥物研發中心、上

海全球健康與發展卓越中心等平台，落實好相關合作項目。



蓋茨表示，基金會期待進一步加強對華關係，在全球健康領域特別是面向發展中國家開展更

多實質性合作，共促全球發展事業。美中關係是當今世界最重要的一組雙邊關係，「基金會及我

本人願為推動兩國加強溝通合作、攜手應對全球性挑戰作出積極努力」。（ｓｌ）

