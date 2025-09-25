《中國要聞》王文濤紐約見聯合國貿發會議秘書長：各方應堅守多…

《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部部長王文濤２４日在美國紐約會見聯合國貿發會議

秘書長格林斯潘（Ｒｅｂｅｃａ Ｇｒｙｎｓｐａｎ）。王文濤指出，美國加徵單邊關稅，對多

邊貿易體制造成嚴重衝擊。各方應堅定維護多邊主義和自由貿易，堅守多邊貿易體制的基本原則

，為世界經濟注入更多穩定性與確定性。中方願與包括貿發會議在內的各方一道，落實好全球治

理倡議、全球發展倡議，共同維護以聯合國為核心的國際體系。



格林斯潘高度讚賞中國國家主席習近平提出全球治理倡議，對國務院總理李強宣布的重大舉

措（中國在世貿組織談判中不再尋求新的特殊和差別待遇）感到備受鼓舞，認為這是中國支持多

邊主義的重要實際行動。她衷心感謝中方對貿發會議的大力支持，願與中方一道踐行多邊主義，

共同維護多邊貿易體制。貿發會議期待不斷深化與中方的務實合作，積極支持中方主辦２０２６

年ＡＰＥＣ會議等活動。



＊分析：中國不尋求ＷＴＯ特殊待遇有利推動談判＊



李強２３日在聯合國的會議上表示，中國在當前和未來的世界貿易組織（ＷＴＯ）談判中，

不會尋求任何新的特殊和差別待遇。台媒《中央社》引述中國對外經濟貿易大學中國ＷＴＯ研究

院院長屠新泉分析指，中國不尋求任何新的特殊和差別待遇，有利於談判的推動，相當於未來中

國會做出更大的開放承諾，也可以帶動其他開發中國家做出更大的開放承諾，推進貿易和投資自

由化，「尤其在美國轉向保護主義的情況下，中國可以起到引領性的作用，是個很積極的動作」

。



不過他認為，這個承諾與中美關稅談判關係不大，「因為特殊和差別待遇是ＷＴＯ多邊問題

，而中美是雙邊問題」。（ｓｌ）

